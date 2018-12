Jungfru Maria på undanskymd plats i Domkyrkan: "Den förtjänar en mycket bättre plats ur ett kvinnohistoriskt perspektiv"

Härnösandsförfattaren Agneta Nyholm brinner för kvinnohistorien. Hon har skrivit boken om häxprocesserna och nu har hon intresserat sig för Jungfru Mariastatyn i Domkyrkan.

– Den är oerhört värdefull ur ett kvinnohistoriskt perspektiv och förtjänar en mycket bättre plats, tycker hon.

De flesta kyrkobesökarna har knappast lagt märke till statyn som är placerad i ett utrymme mellan Domkyrkan och det nybyggda körrummet.

Statyn som är 137 centimeter hög är gjord av gips och skänktes till Domkyrkan av den välbärgade Härnösandsfamiljen Arnell i slutet av 1800-talet.

– Jag blev helt tagen när jag såg den första gången. Hon utstrålar hopp och framtidstro men också en ohygglig smärta. Men varför har den ställts på en så undanskymd plats. Det ger bara utrymme för en massa spekulationer, säger Agneta Nyholm.

Förklaringen kan vara att skulptören var lesbisk, en annan att Jungfru Maria som mor utmanar sonen Jesus i kyrkorummet på grund av statyns storlek.

Enligt Wikipedia är det många i den protestantiska kyrkan som anser att vördnaden för Jungfru Maria i det närmaste kan jämföras med avgudadyrkan.

Skulptören heter Sigrid Blomberg (1863– 1941). Enligt historiebeskrivningen en betydande skulptör. Den smålandsfödde skulptören koncentrerade sig på sakral konst och fick många offentliga uppdrag.

Statyn i domkyrkan med namnet Bebådelsen var hennes kändaste verk.

– Hon har fått kungliga medaljer och var den första kvinnan som fick in ett verk på nationalmuseet. Hon är jämförbar med Carl Milles, men eftersom hon var kvinna är hon inte känd för den breda allmänheten, berättar Agneta Nyholm.

Alma var dotter i familjen Arnell. Hon växte upp på en herrgård i Härnösand. Huset som byggdes av hennes far på 1840-talet står fortfarande kvar på Framnäsvägen.

Alma Arnell studerade för Anders Zorn i Paris och delade ateljé med den mer kända konstnären Hilma af Klint. Alma målade motiv, landskap och porträtt och hennes verk finns också på Nationalmuseet.

Enligt uppgift så köpte hon statyn för en del av det stora arvet hon fick efter föräldrarna.

– Sigrid och Alma kände sannolikt varandra. Båda kvinnorna och Alfhild Agrell satt i sällskapet Nya Idun som var en liten krets av vetenskapligt, litterärt, konstnärligt, pedagogiskt eller socialt verksamma kvinnor. En förening av starka och frigjorda kvinnor som ville förändra kvinnornas villkor i en värld som dominerades av män, berättar Agneta Nyholm.

En kopia i marmor finns också att beskåda i nyrenoverade Nationalmuseum i Stockholm. Den har plockats fram från ett magasin i samlingarna och är nu placerad i skulpturgården där restaurangen tidigare låg.

– Vilken resa. Originalet transporterades till en stenhuggare i Italien där den framställdes i vit marmor, berättar Agneta Nyholm.

– Men kopian som nationalmuseum har är inte lika magnifik som originalet som Sigrid gjorde med händerna, tycker hon.

Agneta Nyholm föreslår att Nationalmuseum borde låna ut marmorstatyn så att den placeras på grönytan bredvid ingången till Domkyrkan.

Någon ny bok om historien med Jungfru Mariastatyn är inte aktuell.

– Nej, risken är då stor att jag snöar in helt fullständigt. Har så mycket annat på gång, slutar Agneta Nyholm innan hon hoppar in i bilen för dagens skridskotur på Öjesjöns blanka is.

Biskop Eva Nordung Byström känner inte till bakgrunden till statyns nuvarande placering.

– Det är Länsstyrelsen som är ytterst ansvarig för de kulturhistoriska föremålen i våra kyrkor, så vi kan och får inte hantera dem på eget bevåg utan deras tillstånd, säger hon.

Hon anser inte att vördnaden för jungfru Maria är avgudadyrkan.

– Däremot är vi skeptiskt inställda till tillbedjan av henne. I många av våra kyrkor finns en Mariastatyn väl synlig, i våra trakter ofta på den norra sidan, det som förr var kvinnosidan i kyrkan. I domkyrkan finns ett Mariakapell med flera Mariaikoner, berättar Eva Nordung Byström.

Fakta: Jungfru Maria

Skulpturen Bebådelsen föreställer den knäböjande jungfru Maria som tar emot ärkeängeln Gabriels budskap

Formgivare Sigrid Blomberg, betydande skulptör och känd för sin sakrala konst. Bebådelsen var det första verk av en kvinnlig skulptör som Nationalmuseum köpte in till samlingen, år 1901.

Statyn i Domkyrkan är original och föreställer Jungfru Maria. Den föreställer den knäböjande jungfru Maria som tar emot ärkeängeln Gabriels budskap: hon ska bli havande med Guds son, Jesus Kristus

Den ägs av Domkyrkan och skänktes till domkyrkoförsamlingen i Härnösand 1899 av Härnösandssläkten Arnell

Statyn har stått nere i Domkyrkan sedan början av 1900-talet innan den hamnade på höger läktare fram till renoveringen 2010-2011

Nu är den flyttad till en mer undanskymd plats mellan kyrkan och det nybyggda körrummet