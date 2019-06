ST för 25 år sedan: Dömd mordbrännare sköt fotograf – höll helt kvarter i skräck

Grannarna i källarvåningen på Riddargatan i Sundsvall hotades med ett armborst. När en pressfotograf blev för närgången sköt 22-åringen ett skott med ett luftgevär i magen på fotografen, som klarade sig undan med ett svidande rött märke. Polis larmades till platsen, som spärrades av, och en timmes belägring började. Grannarna i huset mitt emot uppmanades att lämna balkongerna, vapen. Gasmasker och brytverktyg bars in i källargången och polisen både posterade ut skyttar och gjorde sig redo för en tårgasattack. Samtidigt pågick intensiva övertalningsförsök per telefon. 22-åringens mor misslyckades först med att tala honom tillrätta, liksom en jämnårig kompis. I det längsta ville polisen undvika våld och just när en attack mot den barrikaderade lägenheten gav mannen upp. Dramat var över.

GA-kyrkan i Sundsvall har utsatts för upprepad skadegörelse och gravskändningar. Ett halvdussin gravstenar har välts och stora järnkors har brutits loss från sina fästen. Flera fönsterrutor till kyrkan har också krossats.

– Jag förstår inte att man inte respekterar att det här är en fridens plats, som betyder mycket för många människor, suckar kyrkoherde Anders Boström.

Våga–Värna–Vinn heter tävlingen bland sex skolor på Alnö, som redan har minskat "sabbet" och skadegörelsen på öns skolor. Öde skola vann första pris på 10.000 kronor. Skillnaderna var mycket små mellan skolorna, enligt juryn, som placerade Vibackes låg- och mellanstadieskola på andra plats, vilket gav 5.000 kronor. Tävlingen arrangerades av Alnö skoldistrikt tillsammans med Trygg Hansa.