ST för 25 år sedan: Gigantisk fritidsbåt i hamn – nya Vasafärjan en riktig bjässe

En jätte har intagit Sundsvall. I fem veckor kommer Silja Lines nya, stora färja Festival att lägga till i hamnen. Hon är den största färja som någonsin lagt till i Sundsvall. I går kväll gjorde Silja Festival sin premiärtur in genom Sundsvallsfjärden. Mitt under Hamnfesten smög hon sakta in och la sig till rätta vid terminalen. Där stod 1.600 förväntansfulla resenärer och väntade på att få bli de första som åkte med båten mellan Sundsvall och Vasa. Ute vid Tjuvholmen hade ångbåten Primus och isbrytaren Bull legat för att välkomna gästen. Och efter att ha utväxlat hälsningar med sina tutor eskorterade de två små båtarna den mycket stora in mot hamnen.

Ett gammalt skeppsvrak, som är omkring 15 meter långt, har hittats på Selångersåns botten vid Åkroken. Under två meter sand och lera ligger vraket, som troligen är från tidigt 1600-tal. Vraket påträffades vid de grävningsarbeten som pågår i Selångersån för tillfället.

– Vi grävde ut ett dike i ån för att lägga ner rör då vi fick upp plankor i grävskopan. Det syntes på plankorna att de var gamla så jag kontaktade Seth Jansson, som är marinarkeolog på länsmuseet, säger Ulf Alvinger, ägare till företaget som sköter grävningarna i ån. För att tidsbestämma vrakbitarna kommer de att genomgå den så kallade C14-metoden, något som tar närmare en månad.

Rökare? Din frihet begränsades i går. Den nya, skärpta tobakslagen som då trädde i kraft ger alla icke-rökare ordentligt utökade rättigheter. Det är nu exempelvis förbjudet att röka på jobbet om någon arbetskamrat motsätter sig det.