ST för 25 år sedan: Nytt nöjesprogram från TV2 i Sundsvall planeras och kraftig ökning av antalet vräkningar

Sundsvalls TV2-redaktion vill starta ännu ett underhållningsprogram. Programmet går under namnet "Skivguiden" och ska till stor del bestå av rikskändisar som samtalar om musik. För idén svarar bildproducenten Maria Jämtelid. De programledare som valts ut att genomföra vårens provinspelningar blir Dagbladet-journalisten Tia Jansson och musikkännaren Håkan Tjärnberg, båda Sundsvallsbor. På bilden ses till vänster Tia Jansson och till höger Maria Jämtelid och en tecknad version av Håkan Tjärnberg i mitten.

Körmedlemmarna i Tuna församling i Attmar vädjar till biskop Karl-Johan Tyrberg att gripa in. Körerna menar att kyrkoherdeparet Åsa och Gunnar Oreland tappat greppet i en konflikt som har pågått ända sedan i maj förra året. Det handlar i första hand om en konflikt mellan Gunnar Oreland och kyrkans kantor Anne-Lise Lindberg som han vill avskeda. Konflikten har sedan spridit sig och delat kyrkans aktiva i olika läger. Kyrkoherde Gunnar Oreland vill inte kommentera bråket utan hänvisar till sekretess och de fackliga förhandlingar som ska hållas.

Siffror från riksskatteverket visar att antalet ansökningar om vräkningar fortsätter att stiga kraftigt. Under fjolåret anmäldes 21.583 fall till landets kronofogdemyndigheter, en ökning med 56 procent jämfört med 1992. I Medelpad skedde 134 vräkningar under 1993, en fördubbling jämfört med 1992 då det verkställdes 67 vräkningar. Inom Sundsvalls kommun verkställdes 103 vräkningar 1989 och under 1993 var siffran 132.