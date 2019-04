ST för 25 år sedan: Raka spåret mot toppen för SuF-sprinter – får 10.000 kronor i stipendium

Sundsvall Friidrotts sprintertalang Per Svensson, 19, får hjälp av Idrottens Vänner i satsningen mot toppen. Per, nyss hemkommen från ett läger i Spanien, tar på lördag emot GA Metalls stipendium på 10.000 kronor. Det innebär förstås ett lyft för Per, som tar raka spåret mot toppen. Motiveringen lyder: Framgångsrik, ambitiös och lovande sprinter", vilket stämmer bra efter förra sommarens genombrott. En plats i Finnkampen blev den stora höjdpunkten, och det blev även ett silver på 100 meter i junior-SM. Det näst största stipendiet, 5.000 kronor, tilldelas Selånger Bandys juniortalang Rickard Koch.

En vårdavdelning för tvångsisolering av bland annat Hiv-smittade och Aids-sjuka kan komma att öppnas i Sundsvall. Föreslagen placering: Rättspsykiatriska regionvårdsenhetens planerade nybyggnad. I en skrivelse till socialstyrelsen anmäler Hälso- och sjukvårdsdelegationens ordförande Agne Olsson Landstinget Västernorrlands intresse för att inrätta omkring tio vårdplatser i anslutning till den rättspsykiatriska kliniken. Patienter dömda till sluten psykiatrisk vård och tvångsisolerade Aidssjuka kan alltså hamna under samma tak i framtiden.

Väck inte den björn som sover... I dag en helt onödig uppmaning i trakterna av Stöde och Överturingen. För här har nallarna redan vaknat. Det var förrgår som jägare såg spår efter björn på de två platserna. Utanför Stöde såg Kjell Sjöström färska fotavtryck och i Heden , norr om Överturingen, kom Sven-Olov Mattsson och Lars Thor på en färsk slaktplats, där björnen kalasat på en dräktig älgko.