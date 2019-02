ST för 25 år sedan: Sundsvall Hockey vann lokalmötet mot Kovland och hotad familj får stanna

2-1 mot Kovland och saken var klar. Sundsvall Hockey är tvåans vinnare. Vinnartränaren Lars-Eje Lindström konstaterade att vinsten var en nödvändighet - det handlar om prestige. 2-1 inför 400 personer, efter en jämn, tät och tuff match. Dock inte med bra hockey, då spelet blev sönderblåst av domaren Patric Sjölund. På bilden ses Stefan "Bersa" Bergsten Bergsten slå in ledningsmålet för Sundsvall. Duktige målvakten Thomas Svedin i Kovland är chanslös. Bägge lagen är klara för play off.

Familjen Saliba får stanna! Sent i går kväll kom glädjebeskedet från invandarverket till den syriska familjen på Tallnäsvägen i Timrå. Familjen har levt splittrad i ett års tid sedan invandrarverket beslutat utvisa dem. Pappa Karim Saliba och mamma Najah Afrim tvingades gå under jorden. Kvar i Timrå fanns deras två barn, nioåriga dottern Diala och hennes ett år äldre bror Ibrahim. För två veckor sedan trädde föräldrarna fram, sedan invandrarverket lovat ta upp deras sak på nytt.

Mitt i besparingstiderna redovisar äldrevården i Nordanstig ett plus på över tio miljoner kronor gentemot driftsbudgeten för 1993. 3.5 miljoner har tjänats på omorganisationen med medicinskt färdigbehandlade - den beräknades kosta 5.9 miljoner men har gått på bara 2,4. 3.3 miljoner har sparats genom att gruppboenden på Björkbacken i Hassela och Sörgården i Bergsjö inte kom igång under fjolåret men även i distrikten redovisar plussiffror. Socialnämnden redovisar ett plus på 6.7 miljoner mot budgeten.