ST för 25 år sedan: Tjejligan tog över när LO-konferensen öppnade och kupp på centerstämma

Är det här den nya rörelsen? Mitt under LO-konferensens öppnande överraskade sex kvinnor från Tjejligan med ett framträdande som fick de röda ombuden att rodna. Mellersta Norrlands LO-distrikts årsmöte fick en annorlunda start när sex unga kvinnor under kuppartade former tog över invigningsceremonin. Det var Tjejligan, den informella tjej-organisationen inom LO, som framträdde med ett skådespel om kvinnliga roller. Där fanns agitatorn, vampen invandraren, städerskan, pigan och tjejen som man på ett roande och kanske oroande sätt måste ge utrymme inom förbunden. Bara i Sundsvallsregionen finns ett 250-tal kvinnor från olika förbund engagerade i Tjejligan. Här ses från vänster: Carin Pedro, Agneta Post, Carina Söderqvist, Carita Pernu, Linda Johansson och Elisabeth Holmberg.

"Varannan damernas" ersattes av "damernas tjuv" när riksdagsman Tage Påhlsson, Ånge, kuppartat röstades bort från valbar plats på länets centerlista och ersattes med Birgitta Sellén, Kovland. Det var vid gårdagens nomineringsmöte i Härnösand som Sundsvallsfalangen inom Centern, med röstetalet 19–14, skiftade ordningen på riksdagslistan. Gören Thurdin står ohotad på förstaplantsen och nomineringskommittén hade tänkt sig Tage Påhlsson på andra plats. Men med endast 33 av 120 ombud från Medelpad närvarande ändrades turordningen.

Stora planer är på gång vid Sidsjön när det gäller fisket. Det blir gratis fiske efter regnbåge och dessutom speciell arrangemang kring sportfiske i år om planerna går i lås. 300 regnbågar ska sättas ut inför säsongen.