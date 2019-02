ST för 50 år sedan: Årets bokrea har startat och gymnastikhus byggs i Östavall

Årets bokrea har startat. Det var i vanlig ordning trängsel hos alla bokhandlare den första dagen. I Sundsvall var det rush mest hela dagen hos Jonzons och Löfgrens bokhandel och i Forum. På bilden ses Göran Schultz till vänster och Gunnar Andersson som just hittat Sara Lidmans Samtal i Hanoi på readisken. Fack- och debattböcker är populära. För barnfamiljer finns ett stort utbud av sagolitteratur. Många frågar efter TV-idolen Pippi Långstrump, men någon ny Pippi-bok finns inte.

Helt programenligt trots kyla och snö fortskrider arbetena på det nya gymnastikhuset vid Östavalls skola. I slutet av november förra året togs första spadtaget och den 1 september ska man kunna ta den efterlängtade anläggningen i bruk. Totala golvytan blir 175 kvadratmeter varav gymnastiksalen blir på 8 x 15 meter. Bastu, dusch och två omklädningsrum kompletterar bygget. Entreprenör är byggmästare Simon Pettersson i Fränsta och den sammanlagda kostnaden inklusive inredning beräknas till 300 000 kronor.

Spritköpen i Västernorrlands län gick under 1968 back med fem procent, noterar Nya System AB. Den sålda kvantiteten - 1 560 191 liter motsvarar 5.62 liter per invånare. Föregående år var motsvarande siffra 5.91 liter. Jämfört med 1967 sjönk bolagets försäljning i länet med inte mindre än 81 200 liter. Övergången till vinkonsumtion fortsätter. Länsborna ökade sina vininköp med 62 900 liter till nära 805 000 liter, så att inköpen per invånare räknat steg från 2.98 till 3.34 liter.