ST för 50 år sedan: Bra återväxt inom orientering och trafikled genom Norrmalm debatteras

Fem unga orienterare fick vid Medelpads Orienteringsförbunds årsmöte motta ST:s ungdomspriser, som de erövrat i en serie om fem tävlingar under fjolåret. På bilden ses tre av dem fem ungdomarna. Från vänster: Carina Andersson, Njurunda OK, Örjan Svahn, Sundsvalls OK och Jan-Åke Frilén, Njurunda IK. De övriga två pokalerna gick till Clas Ögren, IF Strategen och Maj-Louise Englund, Njurunda IK. Förutom ST-priserna utdelades mästarjackorna till Maja-Lisa Bergström, Selånger och Willis Bylund, SOK.

En stor majoritet av dem som hittills deltagit i ST:s enkät vill inte ha någon trafikled genom Norrmalm. Av den första skörden som tidningen räknat ut var det 67 nej och 10 som svarade ja. Vår fråga gäller ett alternativ till lösning av en stor trafikfråga. Det aktuella förslaget är ett projekt som, som skulle innebära att hela norra delen av staden får sin prägel av en större genomfartsled av trafik. Det är som bekant ett av flera tänkbara alternativ. Enkäten fortsätter liksom debatten om Norrmalmstrafiken.

Intresset för segelflyget har under de senaste två åren fått en bra grogrund i Ånge med omnejd. Västra Medelpads flygklubb har arrangerat kurser både på det teoretiska och praktiska planet och nästa fredag samlas man åter för en information för nybörjare. Ett gott samarbete råder med Östersunds segelflygklubb som även i år ställer upp med tre lärare. Två stycken tvåsitsiga Bergfalkar samt ett ensitsigt plan har ställts till Medelpadsklubbens förfogande.