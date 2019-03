ST för 50 år sedan: Fiskarkapell ska renoveras och ny inskolningsmetod i Timrå

De anrika fiskarkapellen i Löran och Bremön är besiktade av riksantikvarieämbetet och ska renoveras. Timrå skoldistrikt ska införa en ny modell för skolmognad.

Lörans och Bremöns fiskarkapell i Njurunda besiktigades på tisdagen av en representant för Riksantikvarieämbetet, fil kand Lars D Knattingius. Den kyrkliga samfällighetens planerings- och byggnadskommitté har rapporterat om rötskador och insektsangrepp som drabbat kapellen. En besiktning måste göras för eventuella renoveringsarbeten av de kulturminnesmärkta byggnaderna och föremålen via statliga pengar. På bilden ses Bengt Risveden och kyrkvärden Gösta Styf studera en anrik nummertavla.

Skolmognadsproven i Timrå ska slopas i vår. Man ska i stället använda den metod som under tre år utprovats i Upplands Väsby. Det handlar om en tre veckors inskolningsperiod i höst, omedelbart efter skolans start den 25 augusti. Det blir cirka 195 nybörjare i grundskolans första årskurs i höst. Det exakta antalet kan ännu inte sägas. Under de tre inskolningsveckorna i höst blir det tillfälle för lärarna att närmare studera nybörjarna i skolan och konstatera om de har nått den erfoderliga skolmognaden.

Basketsporten är på stark frammarsch i distriktet. Detta bevisas inte minst genom att två Sundsvallsgrabbar just nu är aktuella för juniorlandslaget. Det är slitvargen i IK Vig Anders Westberg och IFK:s tekniske Åke Andersson. Båda tränade under Hasse Albertssons piska i Umeå i helgen där man dragit samman de aktuella från Norrland. Meningen är att få ut ett så starkt lag som möjligt till den krävande resan till USA under jul och nyår. Där ska 20 matcher spelas på 30 dagar.