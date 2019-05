ST för 50 år sedan: Nackstabebyggelsen fortsätter enligt plan – 251 lägenheter blir klara i år men fortfarande stor efterfrågan

Kolla in fotograf Kent Hults översiktsbild av Nackstaområdet i Sundsvalls västra utkanter, där bebyggelsen pågår för fullt med de olika huskropparna. 251 lägenheter blir klara i år, nästa år skall 337 nya lägenheter tas i bruk och 1971 flyttas det in i de sista husen med 347 lägenheter. Efter byggsemestrarna, eller senast 15 augusti, skall Nackstas nya centrum med butikerna ICA, Konsum och en självbetjäningsbutik vara i gång. Där skall också bli lokaler för bank, post och folktandvård och Focuslägenheter för handikappade, samt mindre lägenheter om ett rum och kök. I höst räknar man också med att ställa iordning skollokaler för lång- och mellanstadiet och sedan väntar bygget av högstadiets lokaler. Just lägenheter i den mindre storleksordningen är det annars stor efterfrågan på och det ligger för övrigt en motion om att bygga liknande mindre lägenheter för ogifta och frånskilda också i Skönsberg.

Gårdagens solsken fick Medelpads jordbrukare att hoppas. Just nu är vårbruket ungefär 14 dagar försenat på grund av den sena vintern, kylan, nederbörden och de uppblötta markerna. Läget är dock på intet sätt katastrofalt. Flera års kyliga vårväder har gjort, att jordbrukarna tar det ganska kallt, för att nu citera en skämtsam bonde i västra Medelpad.

22-årige Njurundasonen Lars Thagesson gör allsvensk debut för Jönköpings Södra på annandag pingst. Han har specialtränats av Stig "Vittjärv" Sundqvist (före detta GIF, Timrå och Svartvik), som nu anser tiden mogen att släppa fram sin adept. Thagesson är uttagen som center mot Djurgården.