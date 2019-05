ST för 50 år sedan: Oljeutsläpp i Selångerån misstänks vara avsiktligt och "Foppa" kan än

Oljeutsläppet i Selångerån, där tjockolja till betydande kvantiteter runnit ut, misstänks möjligen vara avsiktligt. I flera års tid har liknande utsläpp skett och det anses praktiskt taget omöjligt att "olyckor" skulle inträffa med sådan regelbundenhet. Man anser det inte uteslutet att någon – trots intensivt sökande nu liksom tidigare har ingen syndare ertappats – valt det enkla men oansvariga sättet att göra sig av med oljeavfall via avloppet. Det kan också tänkas att allvarligt slarv föreligger. Men under alla omständigheter vill man på ansvarigt håll avskriva olycksteorin. Oljeutstläppet kommer från en avloppsledning, som mynnar ut vid slakteriet. Med hjälp av länsar samlades olja, som fastnat i stora mängder vass, in och samlades upp med grävskopa.

Svartvik kunde fira någonting av de gamlas dag på lördagen när man på Vemdalens idrottsplats Björnhammar mötte Vemhån. Det var nämligen lagets tränare, 329-årige Lennart "Foppa" Forsberg, som i första halvlekens 15:e minut slog in matchens enda mål och därmed kom att bli populär matchvinnare i fotbollsmötet i division IV Medelpad/Härjedalen.

Länsarbetsnämnden har rekommenderat byggnadsstyrelsen att i augusti eller september börja bygga den nya fångvårdsanstalten i Torp. Byggnadskostnaden beräknas till 14 miljoner kronor och byggnadstiden till 20 månader. Vid samma tid rekommenderas Sundsvalls stad börja bygga den nya låg- och mellanstadieskolan i Nacksta för 2,9 miljoner kronor. Till omedelbar igångsättning rekommenderas HSB, som skall reparera fasaden på fastigheterna Storgatan 67–Dalgatan 2.