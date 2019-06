ST för 50 år sedan: Pyroman härjar i Timrå – tolv bränder på fem dagar

Calle Bergfors (bilden) och hans mannar i Timrå brandkår har verkligen fått vara i elden de senaste dagarna. Hela tolv larm sedan natten mot fredag och i går brann det igen. Den här gången i ett rivningshus och kringliggande skog i Svedje längs norra sidan Indalsälven. Huset fick brinna ner sedan elden ringats in, allt för att spara på det svåråtkomliga vattnet. Elden hade av allt att döma börjat på tre från varandra avgränsade ställen under rivningshuset och det brann för fullt i huset och skogen intill när brandkåren anlände. Elden i skogen släcktes snabbt och sedan det fnösketorra huset gått upp i rök vidtog eftersläckning och bevakning. När brandkåren varit ungefär en halvtimme på platsen brann det i en stubbe drygt 50 meter längre in i skogen och det anses föga troligt att gnistor kunnat flyga dit. Nej, det mesta talar för att en pyroman agerar i trakten. Inte långt från tisdagens brandplats brann det i skogen på midsommarafton...

Drygt tre miljoner kronor satsar SCA för renare vatten i Klingerfjärden och Alnösundet. Ett miljövänligt och annorlunda projekt som i början av augusti blir driftklart. Allt avloppsvatten från Wifstavarvsfabriken leds då i en 2.800 meter lång plastledning till sedimenteringsbassängen i Östrand, där det renas innan det flyter vidare ut i sundet.

Medelpads äldsta invånare, fru Maria Olsson, Lillboda, Torpshammar, har avlidit i en ålder av 98 år. Hon var född i Nedansjö och fick redan som 14-åring pröva på att vara bopiga och kom även i fortsättningen att klara av uppgifterna i ett jordbrukarhem.