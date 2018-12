ST för 50 år sedan: Reserverna gladde i Timrå IK och invigningar vid Stöde kyrka

Det var reservernas dag i ishockey i Timrå i går. Roine Björkstrand tvingades kasta in ersättare för både Lennart Norberg och Bosse Berggren i mot Skellefteå. Janne Johansson tackade för förtroendet genom att göra 1-0 i första perioden. I den tredje byttes Janne ut mot 16:e mannen Åke Lundström - och vips stod det 3-2 till TIK. Målskytt Åke. Det målet betydde att Timrå nu kunde kliva över nedflyttningsstrecket i division I Norra. Periodsiffrorna blev 1-0, 1-2, 1-0.

Kamratföreningen för Ånge borgarbrandkår firade på lördagskvällen 20-årsjubileum under högtidliga former på Stora Hotellet i Ånge. Inledningsvis hälsningstalade föreningens ordförande Axel Niklasson. Han vände sig då speciellt till kvällens hedersgäster, initiativtagare till föreningen och alla som genom åren gjort hedervärda insatser. En rad personer premierades. Under supén talade brandchefen i Ånge brandförsvarsförbund Pär Johansson om Ånge borgarbrandkår i historiskt perspektiv.

Stöde församling upplevde sin kanske största kyrkohelg under modern tid den andra adventssöndagen. Det var invigning av det nya församlingshemmet som kostat 600.000 kronor, invigning av den utökade delen av kyrkogården samt återinvigning av gravkapellet som genomgått en pietetsfull restaurering. Det blev mer än trångt i det lilla gravkapellet när detta återinvigdes före högmässan. En enkel men stämningsfull högtid där Stöde kyrkokör under kantor Helge Öhman underhöll. Biskop Arne Palmqvist höll invigningstalet.