ST för 50 år sedan: RM-guld i bowling till Sundsvallsdamer och SJ bygger containerterminal i Sundsvall

Sundsvalls bowlingspelande damer håller hög klass, och inte minst då bland de kommunanställda bowlarna landet runt. När RM avgjordes i Stockholm vann Sundsvallsdamerna det mesta. Detta trots hård konkurrens av motståndare från Kiruna i norr, Visby i öster och Malmö i söder. Elisabeth Aldebrandt och Maj Bergner hanterade det runda lilla klotet på ett ypperligt sätt. Slog strike på strike, ja så många att de vann två- och fyrmannalag för damer. I fyrmanna ingick också Ingrid Svensson och Elsa Backéus i den segrande kvartetten. I damernas individuella tävling gick det också bra för töserna Aldebrandt och Bergner, tvåa respektive trea. Noteras bör att Elsa Backéus tävlade för Sundsvalls stad, men arbetar på kommunkontoret i Njurunda.

SJ har nu beslutat anlägga en containerterminal i Sundsvall. Den skall vara klar i årsskiftet 1969–70 och förläggas utmed Björneborgsgatan, mitt emot stationshuset. Utbyggnaden av CTC-kontrollen – manövrerar växlar och signaler på ett stort antal stationer från en enda plats, fjärrställverk – kommer att gå vidare och bland annat omfatta sträckan Ånge–Sundsvall. Personalbehovet på sträckan Ånge–Sundsvall kommer då att reduceras med cirka 20 man.

Västernorrlands län håller sig alltjämt väl framme i fårkontrollen. Resultatet för 1968 visar nämligen att länet ligger god tvåa vad gäller avkastningen per tacka. Västerbotten är bäst. Lammvikterna per tacka för de båda länen är 56,9 respektive 56,1 kg, det vill säga 10 kg över riksmedeltalet. Sex län har i år en avkastning på över 50 kg per tacka.