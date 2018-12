ST för 50 år sedan: Succé för Sundsvalls första ungdomsgård och mänskliga faktorn bakom dödsolycka

Den nyligen öppnade ungdomsgården i Sundsvall har snabbt blivit populär. Ungdomsgården heter Mysack och ligger på Kolvägen. Den är den första i sitt slag och följs kanske av fler gårdar. När ST hälsade på var det fullt med ungdomar. Ungefär 3-400 ihärdigt dansande alternativt spelande något av gårdens många sällskapsspel. Kommande musikunderhållning och ungdomarnas inflytande är saker som diskuteras bland gårdsmedlemmarna. På bilden ses Eva Forsell och Marie Gullman på dansgolvet.

Mänskliga faktorn och en ödesdiger samstämd kedja av händelser orsakade explosionen i Fostatbolagets fabrik i Stockvik, Njurunda den 4 december. En 16-årig montörlärling omkom och flera personer skadades. Den materiella förstörelsen var också betydande. Två ventiler kvarglömda i öppet läge gjorde att vätgas strömmade ut. Ventilationstrummor i taket hade packats igen med mineralull. Den utläckande gasen blev kvar i kompressorrummet där 16-åringen arbetade. En statisk urladdning initierade explosionen.

Timrå och Indal-Lidens MHF-avdelningar har mycket på programmet under 1969. Det avslöjades under en gemensam julfest i Vivansborg, Timrå. Det finns planer på en intensifierad medlemsvård och medlemsvärvning och en utökad satsning på ungdomen. En tävling i miniracing kommer att ordnas. Mopedrallyt Sveriges mopedmästare är en nationell tävling, där en svensk mästare koras i höst. Under försommaren blir det uttagningstävlingar distriktsvis.