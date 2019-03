ST för 50 år sedan: Svenska kyrkans studieförbund på central plats och debatt om läkarsituationen i västra.

Det kyrkliga studieförbundet SKS har fått en central plats i Sundsvall för en rad församlingar. Debatten fortsätter om den framtida läkarsituationen i västra Medelpad.

Svenska kyrkans studieförbund (SKS) har nu på allvar installerat sig i sina nya lokaler i Tempo-huset vid Storgatan i Sundsvall. Studieorganisatören Trautel Magnusson, som tidigare skött lokalavdelningens verksamhet i sin bostad, disponerar nu ett rymligt rum för arbetet. Sedan 1965 omfattar lokalavdelningen verksamhet samtliga församlingar i Sundsvall. Nu ska även församlingarna i Indal, Liden och Holm betjänas. På bilden ses stiftsadjunkt John Mårtén och Trautel Magnusson.

Samarbetsnämnden i Ångeblocket diskuterade på tisdagen läkarorganisationen i Västra Medelpad vid ett sammanträde i Torp. Det blev heta och långa debatter. Två, som det skulle visa sig oförenliga ståndpunkter möttes. Ånge, i det här fallet liktydigt med Ånge köping plus Borgsjö och Haverö, ville ha tre läkare vid läkarstationen i Ånge plus en läkare i Torp. Torps representanter accepterade gärna tre läkare i Ånge. Man vidhöll dock åsikten att Torp under alla förhållanden borde ha två läkare.

Sveriges förmodligen enda kvinnliga distriktsordförande i CUF (Centerns Ungdomsförbund finns i Medelpad. Hon heter Eva Abrahamsson och kommer från Matfors. För ett par dagar sedan valdes hon till distriktsordförande i Medelpad. Eva är tjugo år och går sista årskursen i gymnasiet i Sundsvall. Hon kommer från en jordbrukarfamilj och tycker det är naturligt att aktivera sig i CUF. Hon stortrivs med ordförandejobbet. Hon vet inte vad hon ska göra efter gymnasiet. Eva vill dock inte bli politiker på heltid.