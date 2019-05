ST för 50 år sedan: Tranviken blir Sundsvalls nästa stora havsbad – kompletteras med tempererad bassäng efter sommaren

Blir det en varm och skön sommar talar allt för en rekordpublik på Tranviken – trots att bassängbygget dröjer till hösten. På bilden syns var det tempererade badet skall byggas, intill omklädningspaviljongerna, och startar arbetet så fort havsbadsäsongen är över blir det en tidig badvår på Alnön 1970. I sin helhet handlar det om en rejäl friluftssatsning av en stiftelse, där Sundsvalls stad och SCA:s Sociala fond är huvudkomponenter. Årets nyheter ligger helt på servicesidan. Det jobbas febrilt med att ordna parkeringsplatser för cirka 150 bilar och dessutom uppställningsplatser för husvagnar och tältcampare.

Det nya ST-huset har nu stått under tak i flera månader. Invändigt börjar allt ta form. Den första hyresgästen har flyttat in och ST:s fotoavdelning är klar att börja jobba i nya huset. i den nya reproavdelningen, där plåtarna till offsetpressen skall framställas, påbörjas nu monteringen av de nya maskinerna. Presshallen står ännu tom, men med helt öppen vägg mot gårdssidan i väntan på den nya pressen vars första delar börjar rulla in i slutet av veckan. Vecka 20 – för att använda beställningsterminologi – stod ST:s nya press färdigmonterad nere hos Flygmotor i Trollhättan och papper rullade genom maskinen. Den nya offsetpressen drog i gång så sakta, ökade tempot och var som genom ett trollslag uppe i full fart.

Helgtrafiken flöt mycket jämnt i det fina vädret på lördagen i hela mellan-Norrland. Ur olyckssynpunkt var upptakten till pingsten synnerligen positiv och inga speciella problem har rapporterats från de stora genomfartslederna.