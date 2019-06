ST för 50 år sedan: Vattenförbrukningen skenar i hettan och ny slakterifusion ett faktum

Räcker vattnet till? Frågan ställs till driftingenjör Hans E. Flodberg vid vattenverket med tanke på den kraftigt ökande vattenförbrukningen i Sundsvall på grund av den rådande värmen.

– Jodå, vi har gott om grundvatten. Inga restriktioner i form av slangvattenförbud och dylikt är aktuella, men för den skull behöver man ju inte slösa med vattnet, säger Flodberg.

Just nu går det åt närmare 280 sekundliter, medan den normala nivån brukar ligga på 210, något som praktikanten på vattenverket Roger Gustavsson på ett tydligt sätt illustrerar på den här bilden.

Nu är det definitivt klart för en sammanslagning av Nedre Norrlands och Västerbottens Slakteriföreningar. Vid extrastämma med NNS i Hudiksvall på måndagen konfirmerades beslutet från årsmötet i Sollefteå för två veckor sedan. Men det hängde på bara några få röster. Det krävdes nämligen två tredjedels majoritet. Röstsiffrorna blev 86–39 till förmån för fusionen.

Pressen satsar på en brödratrio i sitt lag mot det av Medelpads Uttagningskommittés valda landskapslag. Rune Carlsson får ikläda sig tränarrollen vid sidan av lagledaren Per-Roger Carlsson (där finns dock inget släktskap), ST. Vidar återfinns såväl Göran Carlsson som Kent Carlsson i forwardsuppställningen. Här är Presslaget i kväll (4–2–4): Kent Lindgren, Alnö IF – Jan Lindberg, Kubikenborgs IF, Sven-Arne Larsson, GIF Sundsvall, Lennart Holmström, Kuben, Eje Jansson, Essviks AIF – Kenneth Thunberg, Alnö, Alf "Lenken" Engman, Essvik – Erik Nylund, Sunds IF, Olle Åhman, Timrå IK, Göran Carlsson, GIF, Kent Carlsson, IFK Sundsvall.