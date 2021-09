Nu återinvigs Y:et med dunder och brak: "Lyckats sy ihop en hel helg med aktiviteter"

På Y:ets årsdag, 31 år efter det invigdes första gången, kommer återinvigningen av Y:et ske helgen den 3 till 5 september. En återinvigning var planerad 2020, efter att Y:et fått ett ansiktslyft, men fick ställas in på grund av coronapandemin.

Helgen inleds på fredag den 3 september klockan 14.00 med invigningstal och dans av Kulturskolan. Musik med Anna och Martin Hanning Häggström samt Patrik Norman. Då blir det även prisutdelning för Guldstegen 2021 med Årets Företagare och Årets Unga Företagare.

Läs mer: Här är de nominerade till Guldstegen – se listan

Eftermiddagen fortsätter sedan på Sundsvall-Timrå Airport där Curt Aspelin är värd. Förutom besök i nya konsthallen blir det också premiär för filmen ''Bengt Lindström och den offentliga konsten'' av Petter Österlund.

''Äntligen! Vi har sett fram emot att kunna återinviga vårt färgsprakande Y och att vi nu får möjlighet att göra det samtidigt som vi delar ut årets Guldstegar känns bra. Vi har mycket att vara stolta över i Timrå både som medborgare och företagare, det kommer denna helg att visa på'', säger Stefan Dalin (S) kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun.

På lördag arrangerar Y:ets Framtid en familjedag vid Y:et med bland annat musikunderhållning, musikquiz, stipendieutdelning och ansiktsmålning.

Under söndagen uppträder Martin och Anna Hanning Häggström samt dansbandet Black Jack.

''I vår nya besöksnäringssatsning Sinnenas vägar är Y:et det naturliga navet. Denna helg får vi uppmärksamma både Y:et och Sinnenas vägar på ett bra sätt. Genom ett fint samarbete med Y:ets Framtid, aktörerna längs Sinnenas vägar och EQ Arena har vi lyckats sy ihop en hel helg med aktiviteter för olika åldrar'', säger Christina Eriksson, näringslivskoordinator och projektledare för invigningen.