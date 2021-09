Nu ska flygplanen börja gå från Midlanda igen – charter och pendeltrafik: "Det händer saker"

Corona-pandemin har slagit hårt mot flyget, det är en av branscherna som drabbats allra värst.

– Det har varit fruktansvärt, riktigt tragiskt, säger Midlandas flygplatschef Frank Olofsson.

Innan corona hade Midlanda 260 000 passagerare per år och elva avgångar om dagen. Men i och med pandemin försvann all trafik under en lång tid. Nu går ett enda flyg på vardagar till Stockholm.

Midlanda har haft fortsatta utgifter för driften men nästan inga inkomster.

Samlade parkeringsintäkter under åtta-nio månaders tid på under 100 kronor

– Till exempel hamnade våra samlade parkeringsintäkter under åtta-nio månaders tid på under 100 kronor, säger Frank Olofsson.

Nu hoppas man att läget ska ljusna, i och med att corona-restriktionerna har försvunnit.

I onsdags samlade Näringslivsbolaget flera politiker och företagare på Midlanda för att diskutera framtiden för flyget.

Företagarna som deltog, från bland andra SCA, Emhart Glass och Skandia, var överens om att flyget måste komma igång igen.

Mer än 7 000 arbetstillfällen skulle försvinna från länet

– Man har räknat ut att utan flyget skulle regionen förlora två miljarder i löneunderlag, mer än 7 000 arbetstillfällen skulle försvinna från länet liksom 15 procent av bolagen, säger Frank Olofsson.

På träffen fanns också representanter för flygbolagen och de gav positiva besked. Rickard Steinholz från SAS meddelade att man ska återuppta pendlartrafik, alltså avgångar till Stockholm varje morgon och kväll, troligen med start under andra halvan av november.

Flygbolaget BRA har två plan färdiga med besättning som ska sättas in någonstans i landet inom kort. Men var det blir är inte beslutat ännu.

– Det är mycket möjligt att de hamnar på Sundsvall-Timrå Airport, säger Martin Erenborn på BRA.

Charterflyget kommer också tillbaka, med start i december då flygningarna till Kanarieöarna återupptas.

Ett problem för flyget är klimatdebatten. Det finns miljöaktivister som tvärt om kräver att flygplatsen ska läggas ner, för att få bort koldioxidutsläppen.

Men enligt företagarna på träffen på flygplatsen är det inte så enkelt. Som det är nu har deras anställda som måste resa tvingats ta bil istället för flyg.

– Det är inte det bästa ur miljösynpunkt, säger Björn Lyngfelt, senior rådgivare på SCA.

Till och med Härnösand, kommunen som inte vill vara med och betala för Midlanda och inte vill vara delägare av flygplatsen tillsammans med Sundsvall och Timrå, hade representanter på plats på mötet för att försöka få till en nysatsning på flyget.

– Ska man komma till Stockholm och resten av världen så måste Midlanda få vara kvar, säger Ingemar Wiklander, KD-politiker i Härnösand.