Nu släpps biljetterna till travfesten på Bergsåker – så många kan se tävlingarna på plats: "Känns jättekul"

Senast banan fick ta in publik på Open Trot var 2019 och då kom 11 300 åskådare under lördagen. Nu har det snart gått två år och Henrik Montin, tidigare Lindgren som gifte sig förra helgen, ser fram emot ta in publik igen.

– Det ska bli jättekul, det har varit väldigt tråkigt med event utan folk, säger Montin.

Jag hoppas såklart att vi lyckas locka de bästa till tävlingen

Nu har Bergsåker startat försäljningen till tävlingarna i slutet av augusti och släpper 600 biljetter.

Det finns även möjlighet att hålla restaurangerna öppna under eventet så länge arrangören separerar restaurangbesökarna från publiken.

– Vi har ganska många restauranger, så vi hoppas kunna ta in 700-800 personer i restaurangerna, säger Henrik Montin.

I och med de senaste restriktionerna får stillasittande publik vara 3 000 stycken utomhus, med numrerade platser. Det ser inte Bergsåker som ett alternativ, utan det blir det i stället max 600 frigående personer i publiken.

– Det blir inte ekonomisk hållbart för oss att bygga den läktare som krävs för att få ta in 3 000. Det finns en liten chans att det kommer nya restriktioner innan tävlingen, men det är inget jag vågar hoppas på. säger Montin.

Att förbereda sig för att ta in publik är inget problem enligt Henrik Montin.

– Vi är vana att ta in runt 10 000, så 600 blir tämligen enkelt. Vi har haft publik på tävlingar tidigare i år, inte 600 utan bara några hundra åskådare. Vi är förberedda ändå, säger han.

Enligt Montin har det inte varit någon ekonomisk förlust för travet att inte kunna ta in publik under pandemin.

– Eventet påverkas stort av det ekonomiska, det är klart det är stor skillnad på att ta in 600 och att ta in 10 000. Men våra största intäkter kommer från spel och det har ökat under pandemin.

Det är lite tidigt att spekulera om startfält, men travbanechefen har förhoppningar.

– Jag hoppas såklart att vi lyckas locka de bästa till tävlingen, säger Henrik Montin.