Nu stängs E14 genom Nacksta – så påverkas trafiken i två år: "Besvärligt att ta sig fram"

Trafikverket är mitt i bygget av den nya fyrfiliga motorvägen på E14 mellan Nacksta och Blåberget.

Nu går arbetet in i nästa fas då en stor planskild korsning ska byggas där den gamla cirkulationsplatsen vid Timmervägen låg. Något som kommer att påverka trafiken rejält.

Strax innan vägbygget kommer Bergsgatan att stängas av för genomfartstrafik.

– Trafikanter får köra Tegelvägen via en ny anslutning som binder samman Timmervägen och E14 västerut. Den anslutningen kommer att bli permanent när E14 flyttar till den nybyggda sträckningen. Bergsgatan kommer att vara öppen för trafik till och från företagen under hela byggtiden, säger Ulrika Sundgren.

I september öppnade Tegelvägen som omledningsväg mellan Timmervägen och Bergsgatan.

– Det har fungerat bra. Vi har inte haft några olyckor så här långt, säger Ulrika Sundgren.

Nu ändras funktionen något.

Under de närmaste två åren kommer vägen att fungera som omledningsväg mellan E14 och Bergsgatan.

– Det kommer nog att bli mer trafik på Tegelvägen under den här omledningen. Det är mer trafik som kommer från till exempel Matfors som ska in och ut från Sundsvall under rusningstid. Däremot kan det nog bli en minskning av tung trafik på Tegelvägen eftersom de som kommer västerifrån på E14 och ska norrut via Timmervägen inte längre berörs av omledningen, säger Ulrika Sundgren.

Planen var att den omledningen skulle göras redan för två veckor sedan.

– Det var lite mer berg på platsen än vad vi räknat med och det är anledning till förseningen, säger Sundgren.

Trafikverket skickar samtidigt ut en varning.

- Det kommer att bli besvärligt att ta sig fram, särskilt under vissa tider. Planera din resa och räkna med köer och extra lång restid. Om du har möjlighet, undvik rusningstid. Åk en stund före eller efter den värsta rusningstrafiken, säger projektledare Ulrika Sundgren.