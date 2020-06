Nu startar ST:s satsning på lokalfotbollen – se livesända matcher med ditt favoritlag: "En fantastisk möjlighet"

Den rekordlånga försäsongen är över och det är dags för seniorserierna att dra igång efter coronafördröjningen. I helgen sparkar distriktets serier i gång, från GIF Sundsvall i Superettan till de regionala och lokala divisionerna.

Samtidigt startar ST:s fotbollssatsning, där vi under säsongen kommer att sända matcher med de lokala lagen i division 1, 2 och 3.

ST:s ägare har tillsammans med flera andra mediehus förvärvat rättigheterna till hela division 1 dam och herrarnas division 2 och division 3 under säsongerna 2020–2022.

– Vi vet att många uppskattar att se livesport hos oss och det känns jättekul att kunna erbjuda lokala fotbollsmatcher till våra användare, säger Josefin Jonsson, nyhetschef på ST.

Satsningen startar den 14 juni med en livesändning från Thulevallen där Matfors IF och Östavalls IF möts i division 3 mellersta Norrland.

– Det blir en riktigt rolig premiär med ett Medelpadsderby och det känns spännande för oss att sända just den matchen, säger Fredrik Ytterström.

Dagen efter, måndag den 15 juni, väntar SDFF:s premiär hemma mot Ljusdal i division 1.

Matcher kommer att sändas mellan juni och oktober och de inblandade lagen är Sundsvalls DFF, Kovlands IF, Stöde IF, Östavalls IF, Svartviks IF och Matfors IF.

– Det här ser vi som en fantastisk möjlighet för supportrarna, att de kan följa sina fotbollsfavoriter hos oss, säger Fredrik Ytterström, sportreporter på Sundsvalls Tidning.

Under sommaren kan det också tillkomma matcher från de lägre divisionerna.

– Vår ambition är att sända fler matcher, beroende på hur säsongen utvecklar sig och vilka matcher vi bedömer vara extra heta, säger Fredrik Ytterström.

Matcherna du kan se på ST.nu

Matchstart är inom parentes, sändningarna börjar ungefär fem minuter innan. Obs! Med reservation för eventuella ändringar. Fler matcher kan dessutom tillkomma. Under juli månad har många av serierna sommaruppehåll.

Juni

14: Matfors IF–Östavalls IF (17.00), division 3 mellersta Norrland.

15: Sundsvalls DFF–Ljusdals IF (19.15), division 1 norra Svealand.

26: Östavalls IF–IF Älgarna (19.00), division 3 mellersta Norrland.

Augusti

2: Kovlands IF–Notvikens IK DFF (12.00), division 1 Norrland.

7: Östavalls IF–Svartviks IF (19.00), division 3 mellersta Norrland.

13: IFK Östersund–Kovlands IF (19.00), division 1 Norrland.

14: Svartviks IF–IF Älgarna (19.00), division 3 mellersta Norrland.

15: Friska Viljor FC–Stöde IF (14.00), division 2 Norrland.

22: Sundsvalls DFF–Gefle IF FF (13.00), division 1 norra Svealand.

30: Rimbo IF–Sundsvalls DFF (14.00), division 1 norra Svealand.

September

06: IFK Västerås FK–Sundsvalls DFF (14.00), division 1 norra Svealand.

12: IFK Östersund–Stöde IF (16.00), division 2 Norrland.

12: Kovlands IF–Själevads IK (14.00), division 1 Norrland.

19: Matfors IF–Delsbo IF (14.00, division 3 mellersta Svealand.

26: Delsbo IF–Östavalls IF (14.00), division 3 mellersta Svealand.

Oktober

3: Västerås BK 30–Sundsvalls DFF (14.00), division 1 norra Svealand.

4: Infjärdens SK–Kovlands IF (14.00), division 1 Norrland.

4: Östavalls IF–Iggesunds IK (14.00), division 3 mellersta Svealand.

17: Stöde IF–Gottne IF (14.00), division 2 Norrland.