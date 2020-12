Nu vänder det – blir allt ljusare från och med måndagen

I dag inträffade årets mörkaste dygn, även kallat vintersolståndet. Med det menas att jordaxeln lutar sig bort från solen, vilket medför att vi får den kortaste dagen och längsta natten på året.

Men som tur är vänder det fort efter detta dygn - alldeles lagom till julen. Dock blir dagarna endast längre med några minuter inledningsvis. Det är först framåt våren som dagslängden beräknas ha ökat med mer än tio minuter per dygn.

– Den enkla förklaringen är att det helt enkelt blir ljusare tider, säger meteorologen Per Holmberg, på Stormgeo, om vintersolståndet.

Den som däremot längtar efter en vit och kylig julaftonsmorgon riskerar att bli besviken. Redan i början av veckan kan regn falla över Medelpad, vilket även ökar risken för ishalka på bilvägarna.

– De stora vägarna kanske klarar sig undan halkan ändå, med tanke på att man brukar salta dem. På de mindre vägarna finns det nog en större risk för halt väglag, säger Per Holmberg och tillägger att temperaturen kan hamna omkring noll grader.

Dock finns det en liten ljusglimt för den som vill fira en vintrig jul.

– Julaftonsmorgonen blir knappast vit, men under eftermiddagen kan det komma en del snöbyar och bli lite vitt under kvällen. Det är inte helt omöjligt, säger Per Holmberg.