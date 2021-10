Ny derbyseger för Sund – rycker mot uppflyttning: "Njuter av varje ögonblick"

Inför säsongen var såväl Sund IF som Lucksta IF nykomlingar i division 3. Båda tog sig upp från division 4 i fjol, Sund via direktuppflyttning och Lucksta via kval.

Någon nykomlingssäsong har det dock inte blivit tal om för de två lagen i trean. Inför lördagens möte mellan lagen var Sund nämligen etta i tabellen och Lucksta tvåa.

Två nykomlingar som nu alltså gjorde upp i en seriefinal.

Då blev det Sund som ryckte i toppen efter en 4–2-seger på Malands IP. 3–0 i halvtid och ett tidigt 4–0-mål satte tonen innan Lucksta reducerade gånger två.

Närmare kom Lucksta dock inte och Sund tog sin fjärde derbyseger av fem möjliga i årets lokaltäta division 3-serie.

– Man blir nervös när det blir 4–2. "Nä, ska vi inte ens klara det här? Kom igen nu!" Men det blev ju bra, säger Sundtränaren Göran Sundqvist medan han går omkring på Maland och trampar ner uppslitna gräsbitar.

– Vi hade kunnat spela på NP3 Arena i dag, men vi valde den här för att vi vet att vi är starka här. Nu blir det NP3 Arena och Västhagen framöver. Det var också därför vi tog beslutet att spela här, vi ville avsluta här mot Lucksta. I fjol förlorade vi med 3–0 mot dem här, så vi hade lite revansch att utfordra på dem här hemma.

Segern gör att Sund rycker ifrån Lucksta i tabellen. Nu är avståndet ner till lokalkonkurrenten sex poäng.

De övriga två jagande konkurrenterna är Älgarna-Härnösand IF och Björna IF. De förstnämnda vann sin match och är nu fyra poäng bakom Sund. Björna spelar sin match under söndagen.

Vinner Björna är avståndet ner ändå tre poäng för Sund.

– Det är en jätteviktig vinst. Vi visste att vi hade chansen att sätta oss riktigt i förarsätet om vi slår de här. Visst, det är många matcher kvar. Men vi går ut till varje match för att vinna och det har vi lyckats ganska bra med hittills, säger Sundqvist.

Börjar ni redan titta på de ekonomiska möjligheterna att spela division 2?

– Nej nej. Vi sa det, att vi är nykomlingar i trean och ändå får vi vara med och ha kul uppe i toppen. Det är jätteroligt. Killarna njuter av varje ögonblick och på träningarna ser man att de tycker att det här är kul. Nu när det är grått och trist ute, då är det inte lika muntert på träningarna om man jobbar mot strecket nedåt.

Från Luckstas synvinkel var det så klart deppigare efter matchen. Medan VM-låten från 2018, "Ale ale ale", dunkar ur Sunds omklädningsrum står Luckstas tränare Paul Thompson ändå och håller huvudet uppe.

– Det är så klart en tung förlust, det är en derbymatch. Men säsongen är inte slut. Det är sex matcher kvar, så det finns hopp, säger Thompson, som inte vill kalla den nyss avslutade matchen för en "seriefinal".

– Det är sex omgångar kvar, så för mig är det inte en seriefinal. Jag sa till killarna att vi inte kan tänka på det här som en seriefinal, utan det är ett viktigt derby. Och det är tungt att förlora ett derby. Men vi kommer att fortsätta att jaga Sund.

MATCHEN

Sund IF–Lucksta IF 4–2 (3–0)

Målen: 1–0 (1) Bleart Ugzmajli, 2–0 (3) Samuel Taddesse, 3–0 (32) Bleart Ugzmajli, 4–0 (46) Adis Sabotic, 4–1 (61) Siye Abera, 4–2 (65) Oliver Widahl.

Varningar: 2–2.

Domare: Lukas Wallin.

Publik: 103.