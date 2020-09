Ny förlust för GIF hemma mot Öster – här är betygen

GIF Sundsvall är inne i en tyngre period. Efter att de inlett säsongen med nio raka matcher utan förlust har förlusterna nu börjat komma.

Senast förlorade GIF borta mot jumbon AFC Eskilstuna, innan dess blev det förlust borta mot topplaget Halmstads BK.

Under lördagen fick GIF chans till revansch hemma mot Östers IF, men även då blev det förlust.

I en match där GIF hade mycket boll var det nämligen Öster som var det kliniska laget, och framför allt Petar Petrovic. I den 59:e minuten tryckte Östers nummer tio in ledningsmålet, via GIF-målvakten Andreas Andersson. Med fem minuter kvar skickade sedan samma spelare in 0–2 i Anderssons vänstra hörn.

Den reducering som Oliver Berg petade in i öppen kasse med matchens sista spark hjälpte därför föga. 1–2 slutade matchen på NP3 Arena.

Resultatet gör att Öster samtidigt går om GIF i tabellen. GIF åker i sin tur ner en position, till sjätte plats i Superettan.

Matchen

GIF Sundsvall–Östers IF 1–2 (0–0)

Målen: 0–1 (59) Petar Petrovic, 0–2 (85) Petar Petrovic, 1–2 (95) Oliver Berg.

Domare: Granit Maqedonci.

Publik: 0.

Statistiken

Avslut (totalt): 20–12

Avslut (på mål): 8–7

Avslut (i målställning): 0–0

Hörnor: 9–5

Gula kort: 0–1

Röda kort: -

Betygen (4–2–3–1)

OBS! Skalan går från 1–5

Startspelare:

Andreas Andersson 2

Bör kunna göra det bättre på det första målet där skottet kommer rakt på. I övrigt en okej insats.

Niklas Dahlström 1

Har fortsatt bekymmer i det defensiva positionsspelet.

Anton Eriksson 2

En gedigen insats. Inte mycket mer, inte mycket mindre. Gör det han ska i defensiven.

David Myrestam 3

Stark i närkamps- och duellspelet.

Johan Andersson (ut 82) 2

Får gå in på en ovan position när Dennis Olsson missade matchen på grund av sjukdom. Gör det okej, men märkbart att han egentligen hör hemma på högerkanten.

Abdul Halik Hudu (ut 69) 3

Inte en insats som sticker ut något särdeles, men har satt en hög lägsta nivå. Tar ett par avslut från distans och säker i passningsspelet.

Pontus Silfwer 2

Hittar rätt med en handfull linjebrytande passningar och crossbollar. Blir däremot för enkelt passerad en-mot-en i 0–2-målet.

Johan Blomberg 2

Blandar och ger, egentligen likt hela laget.

Oliver Berg 3

Har ett par vassa skott som Öster-målvakten räddar och petar även in den sena reduceringen i öppet mål.

Jamie Hopcutt (ut 87) 2

Första matchen från start för Hopcutt. Ett gäng fina intentioner, utan resulterande slutprodukt. På det även en del slarv. Lär förbättras i takt med att matchformen blir bättre.

Pontus Engblom 2

Kommer till få heta lägen. Delvis på grund av få bollar, delvis beroende på väl isolerad längst fram. Gör så gott han kan på det han har att jobba med.

Inhoppare:

Paya Pichkah (in 69) spelade för kort tid för att betygsättas.

Jesper Carström (in 82) spelade för kort tid för att betygsättas.

Ludvig Nåvik (in 87) spelade för kort tid för att betygsättas.

Övriga: Lloyd Saxton (mv), Teodor Stenshagen, Johan Bengtsson och Marc Mas Costa.

Bäst på planen

Petar Petrovic, Östers IF.

Tvåmålsskytt som vinner matchen åt sitt lag. Stark en-mot-en och klinisk i avsluten.

Nästa match

Lördag 12 september (15.00): GAIS–GIF Sundsvall (Gamla Ullevi).