Ny klätterpark kan byggas i Sundsvall – här vill företaget skapa en turistmagnet: "Vacker plats"

Konceptet kommer från Norge där storägaren Høyt & Lavt driver 16 parker plus 10 i Ryssland och tre i Finland.

Den första svenska anläggningen öppnade i Rättvik i våras, men nu sprider sig konceptet.

– Vi tittar på att etablera oss på flera platser, där Sundsvall är en, säger Robin Ambell.

Bolaget har fastnat för Södra berget och ett skogsparti inte långt ifrån skidstadion.

– Vi tycker att Södra berget passar bra för den verksamhet som vi vill bedriva. Det är vacker natur och sedan finns det infrastruktur som parkering, vägar, ett fik och toaletter i närheten. Dessutom är det bra skog i området, säger Robin Ambell.

Bolaget är i kontakt med kommunen om att få etablera sig i området.

– Vi har gjort en intresseanmälan och har en bra dialog. Nu finns det ett pågående ärende som vi hoppas att det ska tas ett politiskt beslut om i början av 2020, säger Robin Ambell.

Klätterparken eller höghöjdsbanan består av olika höga och långa hinderbanor som byggs uppe bland träden.

– Den lägsta är ungefär en meter och den högsta cirka tio meter. Mycket hänger på hur höga träden är. De som besöker oss hyr en sele med en karbinhake som man fäster vid en vajer. Det gör att man sitter tryggt, men innan går vi igenom allt noga vad som gäller, säger Robin Ambell.

Hur påverkas skogen av de hinder ni bygger?

– Vi vill behålla känslan av ett skogsparti och det är uppe bland träden som verksamheten sker. Vi är rädd om skogen, att träden mår bra är avgörande för verksamhet. De plattformer som sätts upp byggs hållbart och ska passa in i skogsmiljön. Det är också viktigt att all befintlig verksamhet på området kan fortsätter som vanligt, det blir inga stängsel eller andra avspärrningar kring parkområdet. Vi önskar att smälta in bra i den befintliga miljön.

I Rättvik har höghöjdsparken lockat många besökare under säsongen som pågår från maj till oktober.

– Vi räknar att omkring 7 000 besökt oss, men eftersom Sundsvall är större tror vi på mer folk där. Det här är ett bra sätt för en familj att göra något tillsammans. De får en chans att lämna telefoner och läsplattor hemma och vara ute i naturen, säger han.

Från kommunens sida har man inte tagit ställning ännu.

– Nej, vi har tagit emot en förfrågan och kommer att göra en bedömning av hur det påverkar friluftsanläggningen på den plats som föreslagits. Frågan är gemensam för stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritid, och vi fortsätter arbeta med den, säger Anders Erlandsson, friluftsstrateg på Sundsvalls kommun.

Hur ser ni på en sådan etablering?

– Södra berget är en kommunal friluftsanläggning med många olika intressen. En fråga som är viktig för oss att utreda är hur en privat etablering skulle påverka området. Även hur skogen påverkas genom att det byggs hinder är något vi måste veta mer om innan vi ger ett besked. Samtidigt vill vi gärna skapa nya aktiviteter på Södra Berget som gör att attraktiviteten för området ökar.