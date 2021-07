Ny seger för SDFF – mittbacken avgjorde i slutminuterna: "Otroligt skönt för oss"

Efter åtta matcher hade SDFF inte vunnit någon match. Nu har de vunnit tre i rad.

Borta mot Alingsås blev Amanda Hagelberg segerskytt i 2–3-segern.

– Det är otroligt skönt för oss. Speciellt efter den starten vi hade på säsongen, säger hon.

Matchen började med underläge för Sundsvall. I den 25:e minuten nickade Alingsås in ett ledningsmål, men en kvittering kom från Lee Winroth tio minuter senare.

På tilläggstid i den första halvleken tog Sundsvall ledningen. Efter en misslyckad rensning från en Alingsås-spelare studsade bollen på Olivia Wänglund och in i mål.

I den 65:e minuten kvitterade Alingsås genom ännu en nick.

På tilläggstid fick Sundsvall en frispark en bit in på Alingsås planhalva. Lee Winroth la in bollen, Amanda Hagelberg nådde högst i nickduellen och bollen gick in.

– Det var en fin frispark från Lee. Vi hade prata lite om det innan så det var kul att det funkade. Deras målvakt gick ut lite också så målet blev öppet, säger Amanda Hagelberg.

Hagelberg säger såhär om matchen:

– Det var en laginsats, vi jobbar och kämpar tillsammans som ett lag. Vi åker ner för att ta tre poäng och det gjorde vi. Nu ska vi vila på den långa resan hem och ladda om inför nästa match som också blir en lång resa.

Nästa match för SDFF blir borta mot IFK Kalmar den 11 juli. Efter det väntar ett 27 dagar långt matchuppehåll.

Vi livesände matchen – se höjdpunkterna från matchen nedan!

► MATCHEN

Målen: 1–0 (25) Taylor Townsend, 1–1 (35) Lee Winroth, 1–2 (45+3) Olivia Wänglund, 2–2 (65) Alma Öberg, 2–3 (90) Amanda Hagelberg.

Domare: Robin Drakenhammar.