Ny storsatsning vid renoverade Y-et: "Paketerar ett besöksmål"

Bengt Lindström jättelika konstverk i Indalsälvens delta har väckt uppmärksamhet över hela landet. Det över 30 meter höga Y:et var i dåligt skick men för ett par år sedan renoverades jättebokstaven till en kostnad av cirka sju miljoner kronor. Upprustningen gjorde att konstverket fick tillbaka sin gamla lyster och nu ska Y:et bli ett nav för besöksnäringen i kommunen.

– Det vi gör att vi paketerar ett besöksmål. Vi tog fram ett besöksnäringsprogram och pekade ut Y:et som den centrala punkten i den satsningen, säger Christina Eriksson, näringslivskoordinator på näringslivskontoret i Timrå.

Arbetsnamnet är i nuläget "Alla vägar bär till Y-et". Tanken är att besökare ska utgå från konstverket och därifrån ta sig ut i Timrå i tre olika färdriktningar. En går ut till Skeppshamn och den havsnära naturen där. Den andra går via Ljustorp ut till Lögdö vildmark och den tredje går via Fagervik bort till Hamstasjön i Laggarberg och tillbaka via Timrå centrum.

– Vi vill att man ska stanna till i Timrå i stället för att ha det som en genomfart. Det här är verkligen en satsning där vi försöker få till något tillsammans med alla över hela kommunen, säger Christina Eriksson.

Det politiska beslutet om satsningen togs för snart två år sedan och budgeten ligger på totalt 1,2 miljoner kronor. Av dessa går 400 000 kronor till satsningen som näringslivskontoret ansvarar för och tanken är att den ska sjösättas inom några månader.

– Vi kommer att lansera det här under våren eller försommaren och allt ska vara igång till sommaren. Vi kommer att ha både app och hemsida där man kan hitta olika saker att se och göra. Vi kommer också att skylta upp det här och det är något som vi håller på att jobba med just nu. Men hur allt kommer att bli i slutändan är inte helt klart ännu, säger Christina Eriksson.

En annan del i satsningen är att utveckla området. Det är kultur- och teknikförvaltningen som ansvar för den biten och redan i fjol började det arbetet. Sammanlagt har förvaltningen en halv miljon till sitt förfogande. Bland annat rustades lekplatsen upp och mer arbete för att utveckla besöksnäringen genomfördes.

– Vi gjorde i ordning ett antal ställplatser för husbilar i området mellan Y:et och älven, förklarar Jan Eriksson, förvaltningschef på kultur- och teknikförvaltningen.

Det finns även planer på markinsatser strax norr om konstverket. På gräsytan mellan påfarten till E4 och Y:et

– Det handlar om att eventuellt utöka parkeringsmöjligheterna på den ytan. Men det är ingenting som vi gått vidare med än så länge utan det ska vi titta på, säger Jan Eriksson.

Det ska även göras en VA-utredning som är en del i att ta fram en ny detaljplan för området väster om Y:et. Såggrundet som ligger mellan flygplatsen och älven. Det projektet är ett samarbete mellan Midlanda Fastigheter AB, Timrå Invest AB (tidigare Midlanda Centrum AB) och Timrå kommun. Till den delen är 300 000 kronor avsatta.