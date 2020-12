Ny succé för William Poromaa i sista loppet – vinnare i masstarten

Åsarnaåkaren William Poromaa, ursprungligen från Fränsta men bosatt i Sollefteå, var den som gick först i mål under torsdagens distanslopp och vann med cirka 20 sekunder. På lördagens masstart höll herrarna mer tätt i klungan under en längre tid, där just Poromaa och Calle Halfvarsson var de som låg allra främst.

Vid åtta kilometer började fältet sträckas ut något, men det var fortfarande elva åkare inom 16 sekunder. I täten fanns fortsatt både Poromaa och Halfvarsson, där Poromaa drog upp tempot. Efter fyra varv, vid 12 kilometer, var klungan splittrad och bestod nu av åtta åkare.

Klungan minskade till sex åkare som slogs om pallplatserna, och i slutskedet av loppet var det William Poromaa, Johan Häggström och Björn Sandström som dragit i väg från övriga och slogs om förstaplatsen.

Vinnande gick William Poromaa ur loppet, med Johan Häggström på andraplats och Björn Sandström som trea.