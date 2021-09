Nya bränslechocken – priset har sprängt 18-kronorsgränsen: "På tok för höga"

Dieselpriserna har i dagarna passerat nya rekordnivåer och ligger under fredagen på över 18 kronor per liter. Samtidigt har bensinpriset höjts ytterligare och där ligger priset på 16:74 kronor per liter.

För bilisten Philip Andersson, som bor i Stöde men har flickvännen i Sundsvall, gör priserna skillnad för privatekonomin.

– De är på tok för höga. Det blir väldigt mycket pengar per månad och jag kan inte åka till stan lika mycket, säger han.

– I framtiden kommer det väl att bli en elbil, fortsätter han.

Butikschefen Patrick Svenberg på OKQ8 märker inte av några klagomål från bilister gällande priserna.

– Våra kunder är beroende av sina bilar och har en förståelse för att det är marknaden som sätter bensinpriserna, säger han.

De märker dock av ett ökat uppsving för elbilar och på stationen vid östra långgatan finns fyra laddningsstolpar att tillgå. Då Quality hotell ligger precis bredvid är det många där som nyttjar laddstolparna. De hyr också ut el- och hybridbilar.

– Det märks att det är en viss brist på laddstolpar i stan och vi får en del frågor om våra egna stolpar. Företagen som hyr bilar ställer också krav på tillgängligheten av elbilar och hybrider idag, säger han.

Bilarna räcker mellan 20-30 mil och de som hyr är främst bilister inom Sundsvall stad. Han kör själv elbil och ser många fördelar med fordonet.

– Folk tänker inte på vad man sparar i tankningskostnader. Det blir mycket pengar per år.

ST träffar också bilisten Krister vid macken som inte tror att de högre bränslepriserna gör någon större skillnad för de flesta bilisterna.

– Ungarna åker ju runt lika mycket i sina epor i alla fall. De verkar inte påverkas, så föräldrarna betalar nog oavsett ändå, säger han.

Han är inne på att man i framtiden behöver hitta fler alternativ, så som fordonskooperativ, och vara flexibel kring de olika behov som finns.

– Det behövs fler alternativa drivkällor och man behöver titta mer på infrastrukturen. Behoven kan se olika ut i städer och på landsbygden, säger han.

Gunilla Hammarström bor i staden och kör relativt lite bil.

– Man tycker lite synd om de som bor på landet. Vi är glada pensionärer och klagar inte, säger hon.