Nya grepp i jakten på den försvunne mannen – bussreklam ska få folk uppmärksamma: "Första gången"

Ing-Marie Björck berättar att förutom henne själv så har även bland annat hennes kompis Liselott Paulsdotter Hellborg och anhöriga till den försvunne mannen arbetat med att få till bussreklamen. Bussbolaget tar inget betalt för annonseringen.

– Vi har bara behövt att betala 1 500 kronor per buss för trycket – totalt 9 000 kronor plus moms. Vi fick ihop pengarna på mindre än ett dygn. Totalt har vi fått in 12 150 kronor, berättar Ing-Marie Björck.

Hon känner den försvunne unge mannen och hans föräldrar. Men det är inte bara därför Ing-Marie Björck har engagerat sig.

– Jag har själv en son som är 19 år och det kunde lika gärna ha varit min son, säger hon.

På fredag kommer förmodligen reklamen att rullas ut. Bussarna kommer att prydas med en bild på den försvunne mannen och en uppmaning att höra av sig till antingen Missing people eller polisen.

– Vårat kansli har varit involverade i det här men initiativet kommer från andra, säger Daniel Viklund, insatsledare vid Missing people.

Brukar ni göra så här?

– Nej, det är första gången i Västernorrland vad jag känner till. Normalt brukar vi sätta upp papperslappar på affärer och liknande om vi inte hört från en försvunnen person på ett tag. Det brukar vi göra där de försvunna bor för att färska upp minnet för alla som bor i närheten, säger han.