Nya mångmiljonsatsningar i Söråkers hamn: "Bygger terminalyta på 16 000 kvadratmeter"

■■ Följ Goda Nyheter på Facebook

Deltaterminal AB storsatsar i Söråker. Nyligen blev det klart med den nya kajen som bolaget investerar i för att kunna ta emot större och mer djupgående fartyg med tyngre last. Det är en del i företagets satsning på transporter både till sjöss, via järnväg och med långtradare.

– Vi har en beredskap att fortsätta investera i den här typen av infrastruktur för att utveckla vår verksamhet, säger Johan Stén, vd på Deltaterminal AB.

Ytterligare en mångmiljonsatsning som företaget gör är etableringen av en 16 000 kvadratmeter stor terminalyta i hamnområdet. Färdigställningen av den stora ytan är det företagets moderbolag Sundfrakt AB som ansvarat för. Markberedningen är i princip klar och det som återstår är slutjusteringar och en del arbeten med bärlagret. Vad som kommer att ske i området är inte helt klart ännu men det finns flera alternativ.

– Vi har ständigt nya etableringar som kommer på vårat område men just på den här tomten är ingenting riktigt klart ännu. Men vi har vi lite pågående diskussioner med olika typer av intressenter, säger Johan Stén.

Den nya terminalytan ligger på ett område där det tidigare var skogsmark och i anslutning till platsen där det stora Söråkersföretaget Gullfiber under en epok hade sina lokaler. Johan Stén förklarar att markområdet är en del i den utvecklingsplan som finns för hamnen i Söråker. Några exempel är olika projektlaster som kommer in till hamnen. Det kan handla om de vindkraftssatsningar som sker i regionen men det finns betydligt fler användningsområden.

– Området är väldigt lämplig för att bygga lagerhallar och passar för en mängd olika sorters godshantering. Det finns även möjlighet att bygga datahallar som är i stort behov av el och kylvatten, båda de komponenterna finns tillgängliga, förklarar Stén.

Växlar mellan gummihjul, järnväg och fartyg.

Vad det exakt kommer att bli i slutändan är inte klart och Johan Stén menar att man inte har någon brådska att låsa ytan. Deltaterminal AB har även köpt industrispåret som går från hamnen genom SCA:s virkesterminal i Torsboda upp till Ådalsbanan. Det är också ett steg i företagets framtidssatsning med flera olika transportlösningar.

– Fyrtio procent av våra godsvolymer är järnvägsburna och mycket av vårt sjöfartsgods går eller kommer via järnväg. Vi tror på intermodala transportlösningar och växlar mellan gummihjul, järnväg och fartyg. På så sätt har vi en väldigt komplett verktygslåda, säger Johan Stén.

Deltaterminal ser positivt på framtiden och är övertygade om att den stora investeringen på terminalytan och industrispåret kommer att generera en följdsatsning i närtid. Men hur mycket pengar företaget plöjt ner i projektet vill man inte avslöja.

– Jag vill inte gå in på några siffror men det är många miljoner, säger Johan Stén.

FLER GODA NYHETER

Under coronakrisen drabbas många i samhället på många olika sätt. I Sundsvalls Tidnings rapportering berättar vi om både det som kan upplevas som tungt och jobbigt, men även det som är fint och roligt. Så även under den pågående krisen. Nu sätter vi vår "Goda nyheter"-stämpel på några av våra artiklar under veckan för att lyfta fram positivt innehåll lite extra när nyhetsflödet av mer allvarlig rapportering är stort.