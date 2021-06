Nya tider för Löta – Nolby IK satsar på området: "Vi vill skapa en levande plats året om"

Runt hockeyrinken i Nolby finns mängder av aktiviteter. Det vill den nya styrelsen ta vara på och lyfta fram.

– Vi förvaltar det fina som de tidigare aktiva arbetat fram. Det finns en cykelbana med hopp, linbana och klätterställning i skogen, en lekpark, pingisbord och ett inhägnat område för hundar, berättar Mårten Gräntz.

Han är föreningens nya ordförande och inflyttad till Nolby sedan fyra år tillbaka.

Bostadsområdet med en hockeyplan nära, där det även finns fler aktiviteter för barn, var ett stort plus när familjen skulle köpa villa.

– I vintras när jag upptäckte att det inte var någon is på planen hittade jag en tråd på Facebook om läget i föreningen. Vi var några som kände att det här var viktigt. Vi bildade en ny styrelse med en bra mix av både nya och erfarna ledamöter, berättar Mårten Gräntz.

Vad har ni för planer?

– Vi vill att det ska vara en aktiv och levande plats för allmänheten hela året men vi skyndar långsamt. Vi har räknat med att det krävs cirka 60-80 000 kronor per år för att kunna spola och hålla en bra is under vintern och där är vi inte ännu, säger han.

Enligt Mårten Gräntz finns inga planer på att starta upp något lag utan de som får tillgång till anläggningen är de som vill bedriva spontanidrott som exempelvis ishockey vintertid och utebandy sommartid och alla får nyttja skogsområdet, lekplatsen och hundrastgården.

Förhoppningen finns att inom en snar framtid kunna hålla skridskoskola och hyra ut isen till skolorna i området.

För att få igång engagemanget kring föreningen som försatts i konkurs gick de ut med ett brev till bostadsområdena runt om Löta. Där de berättade om läget och problemet med skulden som måste betalas.

–Vi fick otroligt bra respons från privatpersoner och med hjälp av gåvor från dem och flera sponsorer är föreningen skuldfri. Vi förstod att den här platsen fyller en viktigt funktion för många, säger han.

Förra helgen ordnades en städdag och enligt ordförande hoppas de kunna hålla kaféet öppet på föreningsdagar och vid event. Området som är cirka 9000 kvadratmeter stort arrenderas av kommunen för en billig penning.

– Vi skulle vilja sätta upp ett skyddande staket mot Tunavägen och vi behöver se över och åtgärda delar av plattan i hockeyrinken som satt sig. Det finns plats för ett utegym och vi hoppas att kommunen ser åt vårt håll.

Allt arbete i föreningen är ideellt och därför tar de små steg.

– Vi hoppas hitta bidrag och eftersom jag är helt ny på det söker jag information på nätet, säger Mårten Gräntz.

Hans två barn på fyra och snart två år har fullt upp med att upptäcka området. Klätterställningen i skogen är spännande och gungorna och rutschkanan i lekparken likaså.

– Det märks att det är en generationsväxling på gång och det är ofta lite större barn och ungdomar som är här och cyklar i banan.

På sikt hoppas den nya styrelsen att ekonomin är god och att många söker sig till Löta för att umgås och ta del av allt som finns.

– Vi kanske bygger fler hopp så att man kan cykla och åka rullskridskor i rinken. Här finns redan så otroligt mycket och det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad föreningen kan ordna, säger Mårten Gräntz.

BILDEXTRA: