Nyårstips: Familjens unika visionskarta – så hittar du ditt fokus för 2020

Livet är fyllt av val och ibland behövs olika verktyg för att hitta rätt. Det händer att man till och med väljer det man vet är fel – för att det orsakar minst röra i livet.

– Vi brukar sätta oss när vi är mätta och belåtna, innan tolvslaget. Alla får ett stort papper var och bordet fylls av olika pennor, kritor, lim, tidningar och magasin som man får riva sidor ur, säger hon.

Pysslet ska vara lustfyllt. Allt man vill ska hända under det nya året kan man låta komma till sig under en stund då man blundar, släpper i väg tankarna och låter händerna göra jobbet istället för hjärnan. Enligt Lena Krantz behöver det inte bli snyggt utan det handlar om att hitta just sina egna ord och bilder.

– Vissa blir klara supersnabbt, andra kan sitta ett par timmar men alla brukar bli väldigt nöjda med resultatet. Jag tycker om att riva ut bilderna, andra klipper noggrant och man kan skriva de ord man inte hittar i tidningarna. När alla är klara pratar vi om våra kartor, det brukar öppna för härliga diskussioner, säger Lena Krantz.

Brukar du ta du hjälp av en visionkarta?

– Ja, jag har själv gått med idéer och drömmar om livsval och karriär men valt bort det för att jag inte tagit har mig tid att tänka efter. En visionskarta senare kan valet vara hur tydligt som helst. Det handlar om att bryta mönster och både våga och kunna se nya möjligheter. En gång handlade det om att ta mod till mig att lämna en trygg anställning och starta eget företag, en annan att våga säga ja till ett nytt arbete. Nu håller jag på med en som handlar om mitt hem och vad jag ska prioritera, säger Lena Krantz.

Gör så här:

1. Ta fram papper i olika färger och storlekar, magasin och tidningar som man kan klippa och riva i. Snåla inte med pennor, kritor, saxar, limstift och glitter – allt som gör skapandet lustfyllt.

2. Sätt er tillsammans, andas och blunda en stund för att få kontakt inåt och "logga ur hjärnan". Låt huvudet och tankarna vila.

3. Låt sedan orden och bilderna komma – det kan vara drömmar och funderingar som inte får plats i livet, som väljs bort för att det skulle röra om i den praktiska tillrättalagda vardagen.

4. Skapa fritt tills kartan känns klar.

5. Sätt upp den så att du kan inspireras av den under året.