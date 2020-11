Nyckeln bakom Timrå IK:s starka defensiv – har släppt in minst mål av alla: "Fuskar inte"

Timrå IK jagar Björklöven i toppen av Hockeyallsvenskan.

Men på flera punkter är laget bättre än den topptippade konkurrenten.

Timrå har seriens tredje bästa power play efter BIK Karlskoga och AIK, men det som sticker ut mest är lagets defensiv.

Timrå har släppt in minst mål i hela serien, med sina 26.

– Vi har varit stabila. Jag tycker att vi är duktiga på att stänga matcher och spela på resultaten när vi har tagit ledningen, vi far inte och fuskar så mycket. Det är en stor del till att vi håller nollan, förutom ett bra målvaktsspel som vi också har, säger Timrås assisterande tränare Ante Karlsson.

Han menar att det är stor skillnad på var laget är den här säsongen jämfört med samma tid ifjol.

– Ja, absolut. Vi är mer noggranna och har ett bättre försvarsspel nu. Det är stabilare och vi bjuder inte på lika mycket. Det tycker jag är största skillnaden.

Vad beror det på?

– Det börjar redan uppe i forechecken. När ska vi forechecka och när ska vi gå hem, liksom. Går vi bort oss där uppe så är de liksom fyra mot två och då är det svårt att försvara sig. Jag tycker att vi håller ihop spelet bättre.

– Vi nöter in ett grundspel och är väldigt noga med de i träning, samtidigt som stora delar av truppen är kvar sedan ifjol, så det är klart att de också ger feedback till nya killar. Ju mer folk som kan spelet, desto fortare sätter vi det på planen.

Karlsson vill inte lyfta fram några specifika spelare som tagit steg, utan menar att hela truppen gemensamt har utvecklats både i det offensiva och defensiva.

– Jag tycker det gäller alla. Alla anammar det här. Jag vill inte säga att någon gör det bättre än någon annan. Även Isac (Lundeström) och (Jesper) Boqvist har kommit in bra i vårt spelsätt. Hela laget försöker anamma det och gör det bra, säger Karlsson.

► Matchen

Onsdag 4 november (19.00): Timrå IK–Mora IK (NHC Arena).

► Läget i laget

Johan Lindholm är förkyld och har inte tränat de senaste dagarna.

– Han är sjuk. Vi har tagit covid-19 test men allt tar lång tid nu och vi har inte fått svar ännu. Han är hemma tills vi vet. Hittills är det ingen här som haft något här, säger Kicki Höglund i medicinska teamet.

Samtidigt är Jonathan Dahlén på landslagsuppdrag.

I övrigt är alla spelare friska och krya.

► Notera att ...

... Timrå kommer från två raka 4-0 segrar och har en fin form med sex raka trepoängare.

... målvakterna Jacob Johansson och Adam Ohre har hållit nollan i varsin match hittills.

... Mora ligger på sjunde plats i tabellen på 17 poäng. De har spelat tio matcher, precis som Timrå, som ligger på andra plats i tabellen på 24 poäng.

►Så följer du matchen

Via C Mores sändning eller via vår liverapportering i textform på ST.nu.

► Nästa match

Fredag 6 november (19.00): BIK Karlskoga–Timrå IK (Nobelhallen).