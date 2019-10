Nyförvärv, målsättning och premiärer – här är allt du behöver veta inför hockeytvåan: "Känns väldigt spännande"

Kovlands Ishockeyförening

► Nyförvärv: Robin Viström, (1998, MV, Falu IF) John Bergström (1993, B, Comeback) Emil Andersson, (1998, B, IF Sundsvall Hockey J20) Joacim Löfgren, (1993, B, Vännäs HC) Oscar Bengtsson (1993, Fw, Falu IF) Oscar Åsberg (1998, Fw, AIK Härnösand), Linus Nordin (1993, Fw, Njurunda SK), August Jonsson (1995, Fw, SK Lejon)

► Ledarteam: Mathias Månsson, huvudtränare, Joakim Lundström, målvaktstränare, Magnus Karlsson, fystränare, Affe Tell, materialförvaltare, Villiam Callmyr, sportchef.

► Förra säsongen: Kovland slutade trea i Hockeytvåan Norra CD med 43 poäng efter 14 segrar. I Alltvåan förlorade laget bara en match och slutade därmed etta i tabellen. I kvalet till division 1

► Försäsongen: "Ömsom vin och ömsom vatten. Vi har blandat stabila insatser med några mindre bra. Vi avslutade dock försäsongsmatchandet i fredags emot seriekonkurrenten Brunflo IK med vår bästa insats hittills. Så formen inför seriestarten känns god", säger Villiam Callmyr.

► Målsättning: "Vår slutgiltiga sportsliga målsättning är att återigen kvalificera oss för HockeyEttan. Men det är en lång och tuff väg dit. Det gäller att i första hand komma topp fyra i grundserien för att ta sig vidare till Alltvåan och därifrån vidare till ett eventuellt kvalspel", säger sportchefen Villiam Callmyr.

► Premiären: Njurunda SK–Kovlands IshF, Modin & Zetterberg Hallen, tisdag 8 oktober, 19.30.

Sundsvall Hockey

► Nyförvärv: Oscar Haeggström (Kovland), Axel Sillanpää (mv från föreningens J18-lag), Olle Andersson, B Sundsvall hockey J20), Gustav Fredriksson (B, Hudiksvall), Emil Wengelin (B, Trelleborgs IF), Johan Bergström (B, från J20 laget), Emil Berglund (B, från J20 laget), Tim Jonsson (B, Örnsköldsvik) Markus Ullsten (B, från J20 laget), William Svanberg (B, Timrå IK J20), Isak Andersson (F, från J20 laget), Erik Sillerström (F, Long Beach Bombers USA). Niclas Wedin )F, Ånge IK), Casper Sjödin (F, Kovland), Emil Lindqvist (F, Timrå IK J20), Filip Fällman (F, Örnsköldsvik), Ali Assaf (F från egna J20-laget), Johan Eriksson (F, från egna J20-laget), Oliver Wallin (F, från egna J20 laget), Alexander Nordén (F, från egna J20-laget), Jesper Edström (F, från egna J20-laget), Max Bååth (F, från egna J20-laget).

► Ledarteam: Björn Forsgren, huvudtränare, Tobias Dahlstedt, materialförvaltare, Erik Johansson, assisterande materialförvaltare.

► Förra säsongen: Sundsvall Hockey hade inget herrlag förra säsongen. Klubben lade ned A-lagsverksamheten på grund av ekonomiska skäl 2017 och startar nu om.

► Försäsongen: "Försäsongen har varit bra, killarna har tränat på bra i sommar, så vi har en bra grund att stå på. Prestationerna under träningsmatcherna har blivit bättre och bättre för varje match vi har lirat, vilket är jättekul och det tyder bara på att vi är på rätt väg. Vi har haft en riktigt bra träningsvecka nu fram emot seriepremiären imorgon och killarna är supertaggade. Det är det här vi har tränat för hela sommaren så det ska blir riktigt roligt att serien drar igång nu."

► Målsättning: "Vår målsättning är att när vi summerar denna säsong så har vi sportsligt kvalificerat oss för division 1 spel nästa säsong.

► Premiären: IF Sundsvall Hockey–Njurunda SK, Gärdehov, fredag 4 oktober, 19.30.

Njurunda SK

► Nyförvärv: Adam Bergendahl (Senast i Vallentuna), Elias Engstrand (Senast i Väsby), Anton Lindell (Senast i Mighty Dronts), Hampus Wandegren (Senast Sundvalls J20), Viktor Engberg (Senast Sundsvalls J20), Emil Kolbäck (Senast Strömstad Lions), Amandus Laukkanen (Senast Kovland Hockey), Alexander Ulander (Senast Kovland Hockey), Charlie Bohman (Uppflyttad från J18), Ludvig Näslund (Uppflyttad från J18).

► Ledarteam: Simon Hedefalk, huvudtränare, Robin Johansson, assisterande tränare, Gerhard Michl, materialförvaltare.

► Förra säsongen: NSK slutade femma i grundserien av Hockeytvåan Norra CD 2018/19 och tack vara 37 poäng så knep klubben därmed den sista platsen till Alltvåan. Där blev Njurundalaget trea till slut.

► Försäsongen: "Den har inte varit optimal. Vi har haft problem med sjukdomar, skador och mycket jobb för många av spelarna. Vi har spelat 5 träningsmatcher med blandade resultat. Vi har nu sista veckan fått ordning på den oönskade frånvaron och nu ska vi vara redo inför fredagens premiär", säger Simon Hedefalk.

► Målsättning: "Att vinna matcher och spela Alltvåan i vår. En tuff utmaning, men spelarna är redo."

► Premiären: IF Sundsvall Hockey–Njurunda SK, Gärdehov, fredag 4 oktober, 19.30.

Ånge IK

► Nyförvärv: Isak Hallmin (fw, New York Aviators), Anton Avehag (d, Hanhals IF), Oskar Nordlund (fw, gör comeback efter uppehåll).

► Ledarteam: Peter Fasth, huvudtränare, Jesper Larsson, assisterande tränare, Sami Tuominen, backcoach.

► Förra säsongen: Klubben slutade fyra i Hockeytvåan Norra CD 2018/19, på samma poäng som trean Kovland, och tog sig till Alltvåan. Där blev det tyngre och Ånge slutade sist.

► Försäsongen: "Vi är nöjda med vår försäsong, vi har framförallt fått ihop gruppen på ett sätt som känns väldigt spännande. Vi har även haft tre stycken från egna leden uppe som gjort det mycket bra, Alfred Thornberg, Felix Johansson och Erik Lundin, dessa är födda 2004 och 2005", säger Jesper Larsson.

► Målsättning: "Målsättningen för oss är att ta oss till Alltvåan, allt annat är en bonus", säger Jesper Larsson.

► Premiären: Ånge IK–Kramfors-Alliansen, Kastbergshallen, fredag 4 oktober, 19.30.