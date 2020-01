Nyförvärvets debut och frågetecknet för Timråledningen – så är läget inför Moramatchen: "Alla lyfte ett snäpp"

Matchen

Mora IK–Timrå IK, Hockeyallsvenskan

Jalas Arena, onsdag 15 januari, 19.00.

Läget i laget

Oliwer Fjellström (rygg), Jens Lööke (underkropp) och Sebastian Ohlsson (tumme) är långtidsskadade. Adam Ohre har varit utlånad till danska Sönderjyske, men ansluter till Timrå igen under onsdagen. Victor Brattström har haft feber under början av veckan och missat träningarna, målvakten är därmed ett frågetecken. Tobias Lindberg sänktes av ett skott på tisdagsträningen och gick ut i omklädningsrummet, men var snabbt tillbaka på isen och det ska inte innebära några problem. Erik Walli Walterholm gjorde sin första träning på tisdagen och debuterar mot Mora, han går in i förstakedjan med Jonathan Dahlén och Albin Lundin.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, huvudtränare Timrå IK:

– Vi får se hur det ser ut för Victor Brattström i morgon, men Adam Ohre ansluter till oss i Mora. Någon av dem står. Ohre blev matchens lirare första matchen han spelade där nere i Danmark och skulle spela under tisdagskvällen också. Det har varit bra och det är jätteroligt för honom. Han har visat att han är i form och han har gjort det bra i de matcher han gjort här också så jag känner mig trygg oavsett vem som står.

– Man kände på träningen under tisdagen att det var bättre kamp överlag både på back- och forwardssidan. Det känns som att alla lyfte ett snäpp efter tillskottet och det tävlades om varje puck och på sikt kommer vi må bra av det.

Notera att ...

... Timrå kommer ställa upp med 7 backar och 13 forwards så två backar kommer stå utanför matchtruppen.

... Mora kommer till matchen med två raka segrar i ryggen, först skrällen mot Karlskoga (5–4) och senast seger mot AIK (5–2). Timrå har också vunnit sina två senaste mot Västervik (5–1) och Almtuna (8-4).

... Matchen i Jalas Arena blir Timrås första bortamatch under 2020 efter tre raka hemmamatcher.

... Både Timrå IK och Mora spelade i SHL förra säsongen, efter degraderingen har Mora kämpat i nedre delen av tabellen medan Timrå har varit ett topplag.

Så följer du matchen

Se den på plats, se den på tv via C More Live, eller följ den via vår liverapportering på ST.nu.