Nyförvärvets tydliga målsättning: "Ska hjälpa laget tillbaka till Allsvenskan"

Ända sedan det stod klart att Juanjo Ciércoles skulle lämna GIF Sundsvall för att flytta hem till Spanien har klubben varit tydliga med att spanjoren ska ersättas.

Sedan dess har klubben jobbat för att hitta denne ersättare och så sent som under tisdagen trodde sportchefen Urban Hagblom att en lösning var nära inpå.

– Inom några dagar har vi ett bu eller bä, sa Urban Hagblom då.

Det blev bä, i den mening att bä betyder ja och sent på tisdagskvällen mötte Hagblom upp Abdul Halik Hudu på tågstationen, och sedan har det varit snabba ryck. Redan dagen efter deltog han i sin första träning på NP3 Arena som GIF-spelare.

Den allra första träningen var det dock inte. Redan i början av juni besökte han klubben för att provträna och bekanta sig med staden. Något som uppenbarligen föll väl ut för ghananen.

– Det är en trevlig stad och ett bra lag, som passar mig och min fortsatta utveckling, säger Abdul Halik Hudu efter träningen.

På vilket sätt passar Giffarnas spel dig?

– Det är ett lag som tydligt spelar bakifrån och framåt och vill ha mycket boll. Det passar mig som håller till i mitten, när spelet ska gå genom mig.

Lite koll har han också hunnit skaffa sig på sin nya klubb.

– Jag har sett matcherna mot Västerås och nu senast mot Norrby. Den mot Västerås var riktigt bra när de vände 0–1 till 3–1, säger Abdul Halik Hudu.

20-åringen ansluter på lån från Hammarby dit han kom 2017 från Inter Allies i Ghanas högsta liga, där han 2016 utsågs till ligans mest talangfulla spelare. Förra säsongen tillbringade han i Frej i Superettan dit han var utlånad.

Där stötte han också på en annan GIF-spelare, i motståndartröjan förvisso.

– Vi mötte Umeå i kvalet där Anton Eriksson spelade, säger Abdul Halik Hudu och pekar mot sin nya lagkamrat.

En matchserie som Umeå – och Anton Eriksson – gick segrande ur. Frej åkte ur Superettan medan Umeå tog steget upp.

– Ja, det var tråkigt. Men jag får väl ge honom det, säger han med en aning tveksamhet.

Abdul Halik Hudu växte upp i Accra, en miljonstad i Ghana. Sedan tre år tillbaka har han bott i Stockholm.

Accra, Stockholm och nu Sundsvall. Vad har du för uppfattning om din nya stad?

– Allt är så mycket närmare här.

Målsättningen för den unge talangen är också tydlig.

– Nu ska jag hjälpa laget tillbaka upp till Allsvenskan.

Tränare Henrik Åhnstrand menar att laget i Abdul Halik Hudu fått in precis det man letat efter.

– Han flyttar bollen enkelt, är snabb och stoppar kontringar. Han är även duktig på att driva bollen framåt. Det är en spelare som passar in efter de egenskaper vi tittade efter på alla punkter egentligen, säger han.

Abdul Halik Hudu

Ålder: 20.

Längd: 168 centimeter.

Moderklubb: Accra Youth FC.

Position: Mittfältare.

Tidigare lag: Inter Allies, 2016–2018 (37 matcher, två mål). Hammarby: 2018– (lånades ut till IK Frej förra säsongen där han noterades för 26 matcher och två mål).

Övrigt: Blev 2016 utsedd till "Most promising player of the year" i Ghana Premier League. Har representerat Ghana i såväl U15- och U17-landslaget. Har även blivit uttagen till U20-landslaget.