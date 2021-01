Nytt avslag på överklagan om Vänsterpartiets partistöd: "Funderar på att överklaga igen"

Kommunfullmäktiges beslut om partistöd till Vänsterpartiet överklagades till förvaltningsrätten av Timråpartiet (T) och Liberalerna (L). Allting har sin upprinnelse i att Vänsterpartiet kom in med sin redovisningen en dryg månad för sent och därmed riskerade att missa partistödet för 2021.

I överklagan som är undertecknad av Lotta Borg, gruppledare (T), och Björn Hellquist (L), 2:e vice ordförande kommunfullmäktige, anser man först och främst att kommunfullmäktige i Timrå i och med beslutet bryter mot givna regler.

– För det första bryter det mot kommunens egna reglemente. Där står det tydligt och klart att handlingarna ska komma in den 30 juni och Vänsterpartiets kom in först den 31 juli, drygt en månad för sent. Har man ett reglemente ska man följa det, så enkelt är det, säger Björn Hellquist.

I överklagan begärdes även inhibition, med det menas att kommunfullmäktiges beslut inte ska gälla förrän målet avgjorts i domstol. Den begäran avslogs av förvaltningsrätten men T och L överklagade till nästa instans som är kammarrätten.

Nu har Kammarrätten i Sundsvall behandlat överklagan och fattat beslut om att att inte meddela prövningstillstånd. Därmed står förvaltningsrättens beslut fast. Något som inte överraskar Björn Hellquist.

– Man vet att inhibitionsfrågor hanteras väldigt olika i olika domstolar. Just Kammarrätten i Sundsvall brukar vara rätt snål på att medge inhibition och det ska vara väldigt tungt vägande skäl för att få det prövat.

Kammarrättens beslut går att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. En överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter det att kammarrätten meddelat sitt beslut. Ett avgörande i högsta instans är också att vänta.

– Ja, vi funderar på att överklaga igen även om det kanske är ganska utsiktslöst. Men då har vi gått hela vägen och det här är ju intressant att få prövat, säger Björn Hellquist.

Jag har den bestämda uppfattningen

När det gäller överklagan om kommunfullmäktiges beslut i övrigt så är man ganska övertygad om att få rätt i förvaltningsrätten.

– Det är ju osett egentligen. Jag har den bestämda uppfattningen att man måste ge bifall till överklagan men det beror på hur man resonerar. Det är också väldigt svårt att sia om eftersom det här aldrig har prövats förut, säger Björn Hellquist.