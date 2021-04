Nytt bakslag för Lucky bar – förlorar spellicensen för värdeautomater: ”Ovanligt”

Spelinspektionen har beslutat att återkalla spellicensen för spel på värdeautomater på Lucky bar i Sundsvall. Samtidigt har Svenska spel gett sig in i striden – och menar att krogen inte bryter mot deras regler.

– Det är inte vanligt förekommande att vi drar in licensen, men den här gången har vi agerat som myndighet, säger My Hamrén, presskommunikatör på Spelinspektionen.