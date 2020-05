Nytt bostadsområde i Sundsvall snart klart för inflyttning – se bilderna från förvandlingen: "Ett stort intresse"

■■ Följ Goda Nyheter på Facebook

I september berättade ST om planerna på att bygga ett 20-tal hyresrätter i ett område i Bredsand, söder om Sundsvall. Trion Patrik Jonsson, Gabriel Jonsson och Damian Sasak hittade ett skogsparti vid Apelbergsvägen ned mot vattnet och startade bygget under hösten.

– Det har varit ett solskensbygge där vi inte haft några problem. Det har varit gynnsamma förhållanden med en en mild vinter, vilket gör att vi ligger före i tidsplanen, säger Patrik Jonsson.

Hur mycket är det kvar?

– Det är lite småfix kvar inne i lägenheterna och sedan återstår en del markjobb kvar utomhus. Det ska bland annat asfalteras gångvägar, innergården ska göras klar, liksom parkeringen, säger Patrik Jonsson

När är det inflyttning?

– Det kommer att ske etappvis under juni, juli och augusti, säger Patrik Jonsson.

Totalt byggs 20 hyresrätter, där fördelningen är:

► En trea och en fyra.

► Tio stycken tvårummare.

►Åtta ettor.

– De här lägenheterna har en standard som bostadsrätterna brukar ha. Vi har satsat extra på golv, ytterdörrar, badrum och köken i lägenheterna, och det är hög kvalité rakt igenom, säger Patrik Jonsson.

Hur påverkar det hyran på lägenheterna?

– Vi ligger i nivå med vad Mitthem tar i hyra. I vissa fall något lägre.

Och intresset verkar det inte vara något fel på.

– Det är stort. Vi har en lista på 30–40 namn redan, som varit i kontakt med oss. Och då har vi inte visat upp lägenheterna ännu. Det ger oss en möjlighet att välja ut rätt personer som ska bo i lägenheterna så att det blir en trevligt område, säger Gabriel Jonsson.

Bilder från de nya lägenheterna i Bredsand:

Under coronakrisen drabbas många i samhället på många olika sätt. I Sundsvalls Tidnings rapportering berättar vi om både det som kan upplevas som tungt och jobbigt, men även det som är fint och roligt. Så även under den pågående krisen. Nu sätter vi vår "Goda nyheter"-stämpel på några av våra artiklar under veckan för att lyfta fram positivt innehåll lite extra när nyhetsflödet av mer allvarlig rapportering är stort.