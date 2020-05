Under fredagen steg antalet avlidna i länet till följd av covid-19 med en person. Sammanlagt är det nu 60 stycken personer som avlidit efter att ha blivit smittade av viruset.

Antalet personer som vårdas på sjukhus minskade under fredagen med tre stycken jämfört med under torsdagen då antalet var 37. Intensivvården har fått ta emot två till insjuknade under det senaste dygnet.