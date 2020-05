Obehöriga tog sig in på Harmångers camping – körde sönder fotbollsplan och bröt sig in i stugor

Under helgen tog sig uppemot 15 oinbjudna gäster med husvagnar in på Harmångers camping – trots att den är stängd för gäster.

Två stugor på området har haft inbrott och fotbollsplanen har även körts sönder.

– Det här medför ju ett jäkla obehag, säger Pher Andersson, ordförande i Harmångers IF som driver campingen.