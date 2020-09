Oflyt när villorna skulle flyta iväg från Petersvik: "Tänkte aldrig att ett litet uthus skulle ställa till det"

De skulle ha varit på väg redan, men vädret stoppade pråmen när den var på väg till Petersvik.

Problemen tog inte slut där. Väl på plats stämde inte den nybyggda rampens mått med pråmen så den fick snabbt byggas om.

När det var klart så lastades Villa Solbacken på först, för den ska färdas längst.

Där handlade om precision, det var inte många centimeter över när trailern körde på rampen.

Det var flera åskådare som höll andan och man kunde nästan höra en nål falla.

Allt var frid och fröjd, tills de små byggnaderna skulle ombord.

Då kom raset, en murstock på ett litet hus gick sönder och försenade allt.

– Fokus har legat på att lasta villorna och att allt ska gå bra. Jag tänkte nog aldrig att ett litet uthus skulle kunna ställa till det, säger Alexandra Olsson, kommunikatör på Sundsvall Logistikpark.

Men det gick bra och bägge husen blev till slut lastade – verandan till Villa Solbacken var det sista som lyftes på.

Den totala vikten som lastas på pråmen är cirka 300 ton.

– Vi har kört större och tyngre saker än det här så det kommer att gå bra, säger Frank Bolin, ägare till pråmen.

Pråmen kan ta 1700 ton, är 18 meter bred och 45 meter lång,

Från botten upp till däck, mallat mått, är det 3,5 meter och utan last ligger den 60 cm under under vattenytan men när husen är på plats så kommer pråmen att sjunka cirka 45 centimeter.

– Man vill självklart ha allt plant men det gör inget om det ligger 200 ton mer på en sida, det går bra ändå, säger Frank Bolin.

På grund av förseningar och dimma så väljer man att övernatta på plats i Petersvik.

– Imorgon bitti så tankar vi i Tunadalshamnen sen blir det avfärd söderut, säger Bolin.

Två dagar är beräknat till det första stoppet som är Norrtälje, där ska Villa Grankulla lastas av. Nästa stopp – Sölvesborg – dit Villa Solbacken ska.

– Vi har fått varning på dåligt väder i helgen. Om det stämmer så måste vi stanna upp, säger Bolin.

