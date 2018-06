MP: 91:a plats på miljörankningen gör inte Sundsvall till ledande i klimatarbetet

På senaste kommunfullmäktige tog Miljöpartiet pulsen på den styrande majoriteten i kommunen, som främst består av Socialdemokraterna. Majoriteten påstår att "Sundsvall är ledande i klimatarbetet i Sverige". Det kan Miljöpartiet inte hålla med om. I stället är det så att miljö och klimat inte tas på allvar av de styrande i Sundsvall. Vår kritik får stöd av den årliga miljörankningen som kom i veckan, där Sundsvalls kommun tappar rekordmycket, hela 39 platser och ligger nu bara på 91:a plats bland Sveriges kommuner.

De båda stödpartierna Centerpartiet och Vänsterpartiet, som också ingår i majoriteten, brukar påstå att de håller fanan högt i miljöfrågor. Nu vet vi att de inte har mycket att säga till om i sitt samarbete med Socialdemokraterna. I deras gemensamma budget för kommunen de kommande åren, är det mycket lite som präglats av offensivt miljötänk med rejäla satsningar.

Läs också: [+] Sundsvall har rasat i miljörankning: "Politikerna totalt ointresserade av hållbarhet"

Några exempel: Medan vi i Miljöpartiet satsar ytterligare 20 miljoner kronor per år till utökad kollektivtrafik, drar majoriteten i stället bort 2 miljoner kronor per år, och detta trots att kommunens ekonomer bedömer att kostnaden för nuvarande beslutad trafik borde räknas upp med 2 miljoner årligen. De investeringar i energieffektivisering som majoriteten lyfter fram i sin budget är inga nya satsningar. Den satsningen beslutades 2011, för sju år sedan. Det beslutet tog Miljöpartiet alltså fram i regering under förra mandatperioden. Beslutet innebar en satsning om 400 miljoner kronor under tio år. Det är två av de här åren av den redan beslutade satsningen som Socialdemokraterna nu lyfter fram.

Sundsvall behöver en ambitiös och kraftfull miljöpolitik.

På motsvarande budgetpost har vi i Miljöpartiet i stället en förstärkning av energieffektiviseringsprogrammet till 50 miljoner kronor varje år från 2019 till 2023. Den nya kemikalieplanen, för att minska gifter i vardagen, som är på väg till beslut under hösten, kommer att kräva resurser att genomföra. Bedömningen är 3 miljoner kronor per år som Miljöpartiet budgeterar för. Majoriteten med Socialdemokraterna i spetsen väljer att underfinansiera.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Sundsvall behöver en ambitiös och kraftfull miljöpolitik. Miljöpartiet är det enda parti som tar dessa frågor på allvar och vi är beredda att driva dem för en hållbar framtid för våra barn och kommande generationer. Rösta på Miljöpartiet den 9 september.

Johanna Thurdin

Förstanamn på Miljöpartiets kommunfullmäktigelista

Maria Algotsson

Andranamn på Miljöpartiets kommunfullmäktigelista

Läs också:

► Skogen måste både få leva och dö för att rädda klimatet

► L: EU ska gå i bräschen för att stoppa plastdumpningen i våra hav