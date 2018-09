Privatisering ger 2 000 procent dyrare vård – hur kan något parti försvara det?

Vi alla är medlemmar i Region Västernorrland som ansvarar för sjukvård med mera. Mödravård, förlossning och mycket annat fungerar jättebra! Vi får tyvärr inte hela nyttan av vårt medlemskap i regionen på grund av den rådande tron, privatiseringsreligionen. Ett gigantiskt slöseri pågår. Vi offrar mycket på den här religionens altare.

Vi ska visa vad detta kostar dig med ett konkret exempel. Du opereras, allt går bra, och du får en spruta Fragmin för att minska risken för proppar i blodet och några Alvedon. Regionen betalar 5,85 kronor per spruta (100 pack) och 0,17 kronor per tablett. Du får veta att du ska ta totalt fem sprutor och att du kan äta full dos Alvedon, 8 x 500 mg per dag, i två veckor för att lindra smärtan. Tacksam för den lyckade operationen och det mycket trevliga och proffsiga bemötandet tänker du: fint!

Du far hem och nästa dag åker din man till apoteket de två milen och hämtar ut receptet på Fragmin och fem askar Alvedon, 100 tabletter. Han betalar 631,50 kronor (58 kronor per spruta och 1,66 kronor per tablett). Receptet var felaktigt på sju sprutor så det blev fyra förpackningar, trots att det hade räckt med två förpackningar. Nåväl, varför klaga, operationen hade ju gått bra, och visst hade han hellre gjort nåt annat än att åka till stan bara för att köpa medicin. Bil är inte gratis och ekonomisk som han är så brukar han räkna med 35 kronor per mil som kostnad, så bilturen till stan kostade egentligen 140 kronor och nog var hans fria tid värd minst 75 kronor per timme och det tog honom två timmar, för Fragmin fanns inte på första apoteket. Hela kostnaden för medicinen blev således 921 kronor. Om frun hade fått de fyra sprutorna och tabletterna hade det kostat regionen 40 kronor, vilket de hade kunnat skriva upp på den faktura de ändå gjorde i ordning på sjukhuset.

I detta fall betalar du 880 kronor i onödan på privatiseringsreligionens altare.

Regler som sägs gynna effektivitet genom att privata alternativ måste anlitas av regionen hindrar dig och mig från att dra nytta av vårt medlemskap i Region Västernorrland. I detta fall betalar du 880 kronor i onödan på privatiseringsreligionens altare. Visst blir det någon slags tillväxt på grund av detta slöseri, ungefär lika nyttigt som när bilar krockar med reparationer som följd. Hur kan någon – något parti – försvara detta slöseri?

Åke Grundberg, Svante Lejon och Fredrik Nilsson

Tankesmedjan Civision Solidaritet Norrland, TCSN

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.