Socialdemokraternas syn på skolpengen väcker en oro hos mig

Replik på S: Brisson använder skrämselpropaganda – en jämlik skola kräver prioriteringar, ST 4/9.

Jag vill understryka att jag delar många ideologier med Socialdemokraterna, likväl som jag delar ideologier med många andra partier. Låt mig också säga att jag skulle älska att helt enkelt hålla mig borta från politik och i stället fokusera all min kraft och energi på mina elever och på min personal. Sanningen är dock att de beslut som fattas av styrande politiska partier påverkar min förmåga att leverera till mina elever och till min personal.

Jag håller med om att pengar kan hjälpa att minimera skillnader i samhället. Däremot måste man göra detta med eftertänksamhet. Jag skulle vilja argumentera för att skillnaden mellan barn med föräldrar med eftergymnasial utbildning respektive föräldrar utan eftergymnasial utbildning måste övervakas noggrant för att säkerställa att varje elev får det stöd de behöver för att nå framgång oavsett deras socioekonomiska bakgrund.

För närvarande erhåller en elev i årskurs 8 som har föräldrar med eftergymnasial utbildning 66 352 kronor plus ett belopp som täcker hyran. En elev i årskurs 8 med föräldrar utan eftergymnasial utbildning får istället 88 330 kronor plus hyran medan en elev som just anlänt till Sverige får 132 286 kronor plus ett belopp som täcker hyran. Pengar ska användas för att stödja alla elever som behöver det men Socialdemokraterna har uttryckt en önskan att öka dessa skillnader och det är därför jag uttrycker min oro.

Björk och Säwén tar också upp det faktum att vår skola genererar en vinst, någonting som är irrelevant kring denna frågeställning och något som jag har aldrig försökt dölja. Vår budgetprognos för nästa år är 5,9 procent i vinst och efter hyresgarantikostnaden och kapitalkostnader har vi ett underskott på minus 0,5 procent. Sundsvall har en av de lägsta skolpengarna av alla 36 IES-skolor och det skapar en oro hos mig. En oro som speglar min syn på en särskild punkt på Socialdemokraternas agenda, inte på partiet som helhet.

Pascal Brisson

Rektor Engelska skolan i Sundsvall

