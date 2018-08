Valet 2018 | Handlaren Kjell Undén: Åtgärder krävs för att stärka och bevara cityhandeln

Jag har varit handlare i Stenstan-Sveriges vackraste sedan 1990. Jag och min familj driver ett gammalt anrikt företag , som bedrivit verksamhet på samma plats i Stenstan sedan 1872. Något att vara stolt över. Mitt lilla företag bidrar varje år med över en miljon i skatteintäkter till Sundsvalls kommun.

När jag började min bana som handlare i Stenstan stod handeln i city för över 56 procent av all handel i Sundsvalls kommun. I dag står handeln i Stenstan för 17 procent av all handel i Sundsvalls kommun. En dramatisk förändring. Många av mina vänner och handlarkollegor har under mina år som handlare i Stenstan tvingats lägga ner sina livsverk.

Svensk Handels egna beräkningar förespår att 5000 butiker och 40 000 arbetstillfällen kommer att försvinna inom handeln de närmaste åren. Stora utländska E-Handelsföretag tar allt fler marknadsandelar i vårt land. Dessa företag betalar inte en krona i skatt i Sverige. E-handeln beräknas svara för över 30 procent av all handel I Sverige inom några år.

Nu måste vi inom handeln arbeta kreativt för att möta nya utmaningar. Ett antal konkreta åtgärder måste genomföras för att stärka och bevara handeln i Stenstan.

Här följer några förslag:

■ Ett aktivt utvecklande och konstruktivt samarbete måste till mellan handeln, Sundsvalls kommun, fastighetsägare, hotell och restaurang, casinot, eventföretag, konferensarrangörer, turistnäringen med flera aktörer .

■ Tydlig skyltning från E4 och E14 in till Stenstan

■ Billiga korttidsparkeringar

■ Uppvärmd gågata

■ Gratis buss till Stenstan lönehelger

■ Samarbete med flyg, tåg och bussbolag, resepaket till Sundsvall

■ Konstfryst isbana på torget

■ Bjud in Sundsvalls över 900 föreningar till Stenstan, erbjud dem att visa upp sin verksamhet, skapa event, underhållning, försäljning, marknader, loppis, auktioner m.m. för att skapa puls och liv i Stenstan varje helg.

Ett starkt engagemang, mod och förmåga att göra det oväntade kommer att krävas av oss alla, som vill att Sundsvall skall fortsätta att utvecklas!

Kjell Undén

Handlare, driver bland annat Sundsvalls tobaksaffär

